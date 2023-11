Putin tvrdí, že Rusko sa už vrátilo do pozície superveľmoci

Moskva 29. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa domnieva, že Rusko sa už vrátilo do pozície globálnej "superveľmoci", a to takmer dva roky po tom, ako nariadil rozsiahlu inváziu na susednú Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



"Stali sme sa silnejšími," povedal šéf Kremľa vo virtuálnom prejave na utorňajšom zasadnutí mimovládnej Medzinárodnej ruskej ľudovej rady vedenej patriarchom ruskej pravoslávnej cirkvi Kirillom.



Putin vo svojom prejave vyzdvihol ako úspech Ruska vlaňajšiu anexiu ukrajinských území, ktorú Západ neuznáva a vníma ako porušenie medzinárodného práva. Súčasné Rusko ňou podľa ruského prezidenta získalo a upevnilo "svoju suverenitu ako svetová veľmoc".



Šéf Kremľa znovu obvinil Západ z pokusov rozsievať v Rusku chaos a tiež zo snahy dosiahnuť rozpad tejto najrozsiahlejšej krajiny na svete. Dodal, že takéto pokusy sú odsúdené na neúspech.



Putin podľa DPA využil schôdzku predmetnej rady v Moskve, na ktorej sa zúčastnili aj iní predstavitelia ruského politického života, obchodu, kultúry či zástupcovia rôznych náboženstiev, ako akýsi svoj predvolebný prejav. Rusko v ňom predstavil ako "majstra spravodlivejšieho svetového poriadku".



"Bez suverénneho a silného Ruska nie je možný žiaden trvalo stabilný svetový poriadok," povedal. Šéf Kremľa si zároveň minútou ticha uctil ruských bojovníkov, ktorí zahynuli vo vojne na Ukrajine.



Prezidentské voľby sa v Rusku majú konať v marci 2024. Kandidatúra Putina (71) sa dlhodobo očakáva, hoci ju zatiaľ oficiálne neoznámil a plánuje to urobiť až vtedy, keď parlament určí presný termín konania volieb.