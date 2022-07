Putin tvrdí, že Rusko zostane silné aj napriek hromadiacim sa sankciám

Moskva 18. júla (TASR) - Západné sankcie proti Rusku sú veľký problém, ale prezident Vladimir Putin tvrdí, že jeho krajina bude pracovať a všetky ich prekoná. Nedá sa postaviť taký "obrovský plot", ktorý by Rusko izoloval od zvyšku sveta, dodal. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na ruskú agentúru Interfax.



"Je jasné, že toto bude pre našu krajinu veľký problém," povedal Putin pre Interfax o západných sankciách. "Nielenže sa nevzdáme... To určite nie. Práve naopak - a aj keď priznávame, že pred nami je kolosálna kopa ťažkostí, budeme intenzívne a profesionálne pracovať na nových riešeniach," dodal k téme sankcií, ktoré zaviedol Západ proti Rusku za to, že vedie vojnu na Ukrajine.