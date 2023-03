Putin tvrdí, že v Brianskej oblasti bol spáchaný teroristický čin

Moskva 2. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že udalosti, ktoré sa vo štvrtok odohrali v Brianskej oblasti na západe Ruska, boli "teroristickým činom" spáchaným "neonacistami", ktorí prenikli do ruského pohraničia a spustili paľbu na civilistov.



Putin to podľa agentúry AFP uviedol v televíznom prejave, v ktorom sa prostredníctvom videokonferencie prihovoril účastníkom slávnostného otvorenia Roka učiteľa a mentora.



"Naši vojaci a dôstojníci... chránia pred neonacistami a teroristami... tými, ktorí dnes spáchali ďalší teroristický útok, prenikli do pohraničnej oblasti a spustili paľbu na civilistov," povedal Putin.



"Toto sú ľudia, ktorí si dali za úlohu pripraviť nás o historickú pamäť, pripraviť nás o históriu, o naše tradície, jazyk,“ dodal ruský prezident a sľúbil, že s takýmto ľuďmi skoncuje.



Gubernátor Brianskej oblasti Alexandr Bogomaz dopoludnia vo svojom statuse na sociálnych sieťach napísal, že "ukrajinská sabotážna a prieskumná skupina" prenikla na územie okresu Klimovskij v rusko-ukrajinskom pohraničí.



Následne jej príslušníci údajne strieľali na auto, pričom zabili jednu osobu a zranili dieťa narodené v roku 2012.



Ruské médiá informovali, že pod paľbu sa nedostalo auto, ale školský autobus. Hlásili aj zajatie rukojemníkov. Úrady Brianskej oblasti správy o autobuse popreli a zajatie rukojemníkov sa nepotvrdilo.



Kancelária prezidenta Ukrajiny uviedla, že Kyjev nemá s udalosťami v Brianskej oblasti nič spoločné.



To, čo sa stalo, je podľa poradcu šéfa kancelárie Mychaila Podoľaka buď ruská provokácia, alebo čin "ruských partizánov", ktorí "začínajú rozkladať Putinov režim".