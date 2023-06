Putin tvrdí, že nepochyboval o podpore občanov počas vzbury

Moskva 28. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu vyhlásil, že "nepochyboval" o podpore ruských občanov počas víkendovej vzbury žoldnierov z Vagnerovej skupiny pod vedením Jevgenija Prigožina. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Nepochyboval som o reakcii (ľudí) v Dagestane ani po celej krajine," povedal na stretnutí s hlavou Dagestanskej republiky Sergejom Melikovom, vyplýva z úryvku z tejto schôdzky, ktorý zverejnila ruská televízia.



Prigožin, ktorý sa v súvislosti s vojnou na Ukrajine zaplietol do dlhodobého sporu s ruským vojenským vedením, v noci na sobotu 24. júna rozkázal svojim jednotkám vydať sa na pochod na Moskvu s cieľom zosadiť ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu ruskej armády Valerija Gerasimova. Počas pochodu na Moskvu sa vagnerovci zmocnili mesta Rostov nad Donom i vojenských objektov vo Voroneži.



V sobotu večer však Prigožin - nemenej prekvapujúco - vydal rozkaz, aby sa vojenské kolóny vagnerovcov otočili a vrátili sa do svojich poľných táborov. Keď sa žoldnieri sťahovali z Rostova nad Donom, niektorí tamojší obyvatelia im tlieskali a skandovali: "Vagner! Vagner!", podotýka AFP.



Ukončenie krízy mal sprostredkovať bieloruský prezident Alexandr Lukašenko. V súlade s dohodou sa mal Prigožin presunúť do Bieloruska, zatiaľ čo jeho muži dostali na výber, či sa k nemu pridajú, alebo budú začlenení do regulárnych ruských ozbrojených síl.