Pondelok 4. máj 2026
Putin údajne mení velenie protivzdušnej obrany

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Autor TASR
Moskva 4. mája (TASR) - Prezident Vladimir Putin údajne odvolal veliteľa vzdušno-vesmírnych síl po sérii ničivých útokov ukrajinských dronov a nahradil ho generálom, na ktorého EÚ uvalila sankcie pre masakrovanie civilistov v Buči. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.

Generála Viktora Afzalova, ktorý prevzal velenie v roku 2023, nahradil generálplukovník Alexander Čajko, uviedla spravodajská agentúra RBC s odvolaním sa na dva zdroje oboznámené s touto záležitosťou. Kremeľ sa k zmene vo velení armádnej zložky zodpovednej aj za protivzdušnú obranu zatiaľ nevyjadril. Informoval o nej ako prvý provojnový telegramový kanál Fighterbomber.

Ak sa zmena potvrdí, pravdepodobne pôjde o dôsledok nárastu úspešných útokov ukrajinských dronov za posledné dva mesiace, ktoré vážne poškodzujú ruskú energetickú infraštruktúru.

Alexander Čajko bol veliteľ Východného vojenského okruhu v čase masakrov civilného obyvateľstva v ukrajinskom meste Buča. Viedol tiež ruské sily v Sýrii v rokoch 2019 až 2021, napísala RBC. V roku 2020 mu Putin prostredníctvom utajovaného dekrétu údajne udelil medailu Hrdinu Ruska.

EÚ schválila v marci sankcie voči deviatim osobám vrátane Čujka pre zodpovednosť za masakre civilistov v Buči vo februári a marci 2022. Tieto obvinenia Kremeľ odmieta komentovať.
