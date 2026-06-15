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Putin údajne odmietol stretnutie so Zelenským na summite G7

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Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR

Putin už skôr povedal, že sa so Zelenským stretne len v Moskve, alebo až v rámci konečného urovnania konfliktu, pripomína nemecká agentúra.

Autor TASR
Kyjev 15. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že navrhol ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, aby sa stretli popri summite krajín G7 vo Francúzsku, no Moskva tento návrh odmietla. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

„Pred začiatkom summitu G7 sme jasne povedali, že sme pripravení stretnúť sa s Putinom počas summitu G7, keďže tam budú aj (americký prezident Donald) Trump a (francúzsky prezident Emmanuel) Macron,“ povedal Zelenskyj novinárom v Kyjeve, kde zisťoval škody po rozsiahlom ruskom leteckom útoku na hlavnú katedrálu kláštorného komplexu Kyjevsko-pečerská lavra.

„Európania plus Amerika, to je veľmi dobrá príležitosť na spoločné stretnutie, a preto by sme mohli pozvať Rusko,“ citovala Zelenského agentúra Interfax. Podľa Zelenského vyjadrenia Spojené štáty aj skupina siedmich najväčších demokracií súhlasili, no Rusko „opäť ukázalo, že nie je pripravené rokovať“. DPA zdôrazňuje, že krajiny G7 bezprostredne nepotvrdili takúto iniciatívu.

Putin už skôr povedal, že sa so Zelenským stretne len v Moskve, alebo až v rámci konečného urovnania konfliktu, pripomína nemecká agentúra.
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