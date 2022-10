Putin údajne príde na novembrový summit APEC v Bangkoku

Bangkok 12. októbra (TASR) - Šéf Kremľa Vladimir Putin príde na summit organizácie Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktorý sa uskutoční v novembri v Thajsku. TASR správu prevzala v stredu z denníka The Guardian.



Nemenovaný bezpečnostný zdroj pre denník Bangkok Post uviedol, že Putin prijal pozvanie na summit APEC-u. Rokovanie lídrov tejto medzinárodnej organizácie združujúcej 21 krajín sa bude konať 18. a 19. novembra v thajskej metropole Bangkok.



Podľa správ thajských médií sa neočakáva, že by sa na summite APEC zúčastnil aj americký prezident Joe Biden, keďže v čase konania tejto schôdzky bude mať svadbu jeho vnučka. Doposiaľ nie je jasné, či sa na summite zúčastní aj čínsky prezident Si Ťin-pching.



Niekoľko dní predtým, 15. a 16. novembra, prebehne na indonézskom ostrove Bali summit lídrov skupiny najväčších svetových ekonomík G20, na ktorý prídu Biden, Si Ťin-pching i Putin. Indonézia poslala pozvánku aj ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému.



Šéf diplomacie Kremľa Sergej Lavrov v utorok uviedol, že Putin by na Bali neodmietol schôdzku s Bidenom, pripomína The Guardian. Lavrov pre ruskú štátnu televíziu povedal, že Moskva je otvorená rokovaniam so Západom o vojne na Ukrajine, doposiaľ však nedostala žiadne "seriózne ponuky" na rozhovory. Vyjadrenia amerických predstaviteľov vrátane hovorcu Bieleho domu Johna Kirbyho, že práve Rusko odmietlo s USA diskutovať, označil Lavrov za "lož".



Pozorovatelia spochybňujú skutočnú ochotu Ruska rokovať o ukončení vojny na Ukrajine a stiahnutí ruských vojsk z ukrajinského územia. Moskva však deklaruje svoju údajnú otvorenosť viesť mierové rokovania už od začiatku invázie na Ukrajinu.