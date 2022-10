Putin udelil Kadyrovovi hodnosť generálplukovníka

Moskva 5. októbra (TASR) - Čečenský vodca Ramzan Kadyrov v stredu oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin mu osobne udelil hodnosť generálplukovníka ruskej armády. Uviedol to na sociálnej sieti Telegram. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Kadyrov (46), ktorý je Putinovým spojencom, dodal, že udelenie tejto hodnosti je preňho "obrovskou poctou". Kadyrov dostal novú hodnosť po tom, čo ukrajinské jednotky vytlačili ruských vojakov z niektorých okupovaných oblastí.



Hodnosť generálplukovníka je tretia najvyššia hodnosť v ozbrojených silách Ruskej federácie. Najvyššou hodnosťou je maršál a pod ňou je armádny generál.



Kadyrov zohral významnú úlohu v podpore vojny Ruska na Ukrajine a v Čečensku robil nábor do jednotiek bojujúcich na strane ruskej armády. Čečenskí ozbrojenci však utrpeli na Ukrajine veľké straty, uviedlo Rádio Sloboda (RFE/RL).



Čečenský vodca tiež v pondelok povedal, že do bojov na Ukrajine posiela svojich troch synov vo veku 14, 15 a 16 rokov. Minulý týždeň vyhlásil, že Rusko by malo na Ukrajine zvážiť použitie menších jadrových zbraní.