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Putin: Ukrajina pokračuje v útokoch na rafinérie, prisľúbil odvetu
Ruský prezident vyjadril presvedčenie, že stupňujúce sa ukrajinské útoky na energetickú infraštruktúru nespôsobia jeho krajine kritické škody.
Autor TASR
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Moskva 24. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa v utorok posťažoval, že Ukrajina neprestala s útokmi na ropné rafinérie v jeho krajine ani po výzvach amerického prezidenta Donalda Trumpa. Putin varoval, že Rusko podnikne proti Ukrajine odvetné kroky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Vidíme, že kyjevský režim naďalej útočí na naše rafinérie, a to napriek apelu amerického prezidenta a priamej žiadosti, aby sa takýchto útokov zdržal. Kyjevské úrady však túto radu ignorujú,“ vyhlásil Putin na stretnutí s predstaviteľmi vlády a manažérmi ropných spoločností v Kremli. Odveta zo strany Ruska je podľa Putina nevyhnutná.
Ruský prezident vyjadril presvedčenie, že stupňujúce sa ukrajinské útoky na energetickú infraštruktúru nespôsobia jeho krajine kritické škody. Zároveň nariadil príslušným ministerstvám a úradom, aby prijali dodatočné opatrenia a zvýšili bezpečnosť v energetických objektoch.
Kyjev opakovane uvádza, že prestane útočiť na ruské rafinérie, ale len vtedy, ak Moskva urobí to isté vo vzťahu k jej energetike. Ukrajinské útoky opäť nabrali na intenzite od konca októbra po krátkej trojdňovej prestávke počas Trumpom vyhláseného energetického prímeria. Rusko napriek tomu v úderoch pokračovalo.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na odhady dvoch nemenovaných zdrojov uviedla, že ukrajinské dronové útoky za posledný približne mesiac spôsobili, že celkový objem spracovania ropy v ruských rafinériách klesol o 45 percent. Viacero ruských regiónov už zaviedlo obmedzenia na maloobchodný predaj benzínu a nafty.
Putin v utorok priznal, že situácia na domácom trhu s palivami je naďalej zložitá. Podarilo sa však podľa neho stabilizovať ceny benzínu po dosiahnutí rekordných hodnôt začiatkom októbra.
Šéf Kremľa tiež vyhlásil, že snaha Európskej únie o obmedzenie vývozu ruských palív mala opačný účinok a Rusko v dôsledku toho rozširuje svoje odbytiská a čoraz viac využíva severnú námornú trasu pozdĺž svojho arktického pobrežia. Tá podľa neho umožňuje skrátiť čas dodávok až dvojnásobne a výrazne znížiť náklady na logistiku.
„Vidíme, že kyjevský režim naďalej útočí na naše rafinérie, a to napriek apelu amerického prezidenta a priamej žiadosti, aby sa takýchto útokov zdržal. Kyjevské úrady však túto radu ignorujú,“ vyhlásil Putin na stretnutí s predstaviteľmi vlády a manažérmi ropných spoločností v Kremli. Odveta zo strany Ruska je podľa Putina nevyhnutná.
Ruský prezident vyjadril presvedčenie, že stupňujúce sa ukrajinské útoky na energetickú infraštruktúru nespôsobia jeho krajine kritické škody. Zároveň nariadil príslušným ministerstvám a úradom, aby prijali dodatočné opatrenia a zvýšili bezpečnosť v energetických objektoch.
Kyjev opakovane uvádza, že prestane útočiť na ruské rafinérie, ale len vtedy, ak Moskva urobí to isté vo vzťahu k jej energetike. Ukrajinské útoky opäť nabrali na intenzite od konca októbra po krátkej trojdňovej prestávke počas Trumpom vyhláseného energetického prímeria. Rusko napriek tomu v úderoch pokračovalo.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na odhady dvoch nemenovaných zdrojov uviedla, že ukrajinské dronové útoky za posledný približne mesiac spôsobili, že celkový objem spracovania ropy v ruských rafinériách klesol o 45 percent. Viacero ruských regiónov už zaviedlo obmedzenia na maloobchodný predaj benzínu a nafty.
Putin v utorok priznal, že situácia na domácom trhu s palivami je naďalej zložitá. Podarilo sa však podľa neho stabilizovať ceny benzínu po dosiahnutí rekordných hodnôt začiatkom októbra.
Šéf Kremľa tiež vyhlásil, že snaha Európskej únie o obmedzenie vývozu ruských palív mala opačný účinok a Rusko v dôsledku toho rozširuje svoje odbytiská a čoraz viac využíva severnú námornú trasu pozdĺž svojho arktického pobrežia. Tá podľa neho umožňuje skrátiť čas dodávok až dvojnásobne a výrazne znížiť náklady na logistiku.