Putin: Ukrajina sa snaží destabilizovať Rusko, to sa jej však nepodarí

Moskva 12. augusta (TASR) - Ukrajina sa svojím vpádom na ruské územie snaží narušiť stabilitu Ruska, to sa jej však nepodarí. Vyhlásil to v pondelok ruský prezident Vladimir Putin, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Straty ukrajinských ozbrojených síl sa dramaticky zvyšujú, a to aj medzi najviac bojaschopnými jednotkami, jednotkami, ktoré nepriateľ presúva k našim hraniciam," povedal Putin na schôdzke s ruskými gubernátormi a bezpečnostnými predstaviteľmi. Ukrajine zároveň pohrozil odvetou.



Podľa ruského prezidenta sa zdá, že sa Kyjev snaží o vylepšenie svojej pozície v mierových rokovaniach. Šéf Kremľa však dodal, že nemôže byť reč o rokovaniach s nepriateľom, ktorého obvinil z útokov na civilistov v Kurskej oblasti.



Putin tiež uviedol, že Ukrajina sa snaží spomaliť postup ruských síl na frontovej línii, no ruské jednotky napriek tomu naďalej postupujú.



Kyjev zatiaľ nezverejnil cieľ svojej operácie na ruskom území, ktorá minulý týždeň zaskočila Moskvu po niekoľkých mesiacoch postupu ruských síl na východe Ukrajiny.



"Nepriateľ sa bude naďalej snažiť destabilizovať situáciu v pohraničnej zóne, aby otriasol vnútropolitickou situáciou v našej krajine... Ak je teda dnes v Brianskej oblasti relatívny pokoj, neznamená to, že rovnaká situácia tam zostane aj zajtra," povedal Putin v reakcii na informácie o aktuálnej situácii v pohraničných oblastiach.



Gubernátor Kurskej oblasti Alexej Smirnov na schôdzke s Putinom a bezpečnostnými predstaviteľmi uviedol, že ukrajinské sily majú pod kontrolou 28 pohraničných dedín. Podľa agentúry AFP dodal, že ukrajinský vpád na územie Kurskej oblasti si vyžiadal už 12 obetí a 121 zranených.