Putin: Ukrajine hrozí nenapraviteľný úder, ak bude pokračovať konflikt

Moskva 16. januára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok upozornil, že Ukrajine hrozí nenapraviteľný úder v prípade, ak bude pokračovať vo svojej protiofenzíve. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Ukrajinská protiofenzíva podľa Putina zlyhala a iniciatívu majú úplne v rukách ruské ozbrojené sily. "Ak to bude pokračovať, štátnosti Ukrajiny môže byť uštedrený nenapraviteľný, veľmi vážny úder," uviedol Putin v televízii. Frontové línie na východe a juhu Ukrajiny sa za viac než rok takmer neposunuli a konflikt uviazol na mŕtvom bode.



Putin ukrajinské útoky voči ruským civilistom označil za barbarské. "Namiesto riešenia vojenských úloh konajú takýmto barbarským spôsobom," povedal. Viac než 20 ľudí prišlo o život počas ukrajinského ostreľovania ruského mesta Belgorod počas posledného víkendu uplynulého roka.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok na summite Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose Západ žiadal, aby Ukrajine zabezpečili prevahu vo vzdušnom priestore, ktorú na dosiahnutie pokroku na bojisku potrebuje. "Ukrajina musí ovládnuť vzdušný priestor. Dokážeme to tak, ako sme ovládli aj Čierne more. (Vzdušná prevaha) nám umožní postúpiť po zemi. … Partneri vedia, koľko a čoho potrebujeme," dodal Zelenskyj.



Ukrajinský prezident tiež vyhlásil, že ruský prezident sa bude usilovať o pokračovanie v invázii na Ukrajinu aj v prípade, že sa boja na rozsiahlom fronte zastavia.



"Po (roku) 2014 sa objavili pokusy zmraziť konflikt v Donbase. Garantmi boli veľmi vplyvné osoby – nemecký kancelár a francúzsky prezident. No Putin je predátor, preto sa neuspokojí so zamrznutými polotovarmi," vyhlásil Zelenskyj