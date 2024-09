Putin: Ukrajine sa nepodarilo spomaliť postup Ruska

Vladivostok 5. septembra (TASR) - Cieľom prieniku ukrajinských síl do ruskej pohraničnej Kurskej oblasti bolo spomaliť postup ruskej armády v Donbase. To sa však nepodarilo a Kyjev len oslabil svoje sily pozdĺž ostatných častí frontu, vyhlásil vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a AFP.



"Cieľ nepriateľa spočíval v tom, aby nás znervóznil, aby sme presúvali vojská z jedného úseku na druhý a zastavili náš útok v kľúčových smeroch, predovšetkým v Donbase, ktorého oslobodenie je našim prvoradým cieľom. Podarilo sa to alebo nie? Nie, nepriateľovi sa nič nepodarilo," uviedol Putin na Východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku.



Ukrajina podľa šéfa Kremľa presunula do Ruska dobre vycvičených vojakov, čo ju oslabilo a umožnilo Rusku zrýchliť svoju ofenzívu na východe Ukrajiny. "Naše ozbrojené sily stabilizovali situáciu (v Kurskej oblasti) a začali postupne vytláčať nepriateľa z nášho územia," uviedol Putin s tým, že vytlačenie nepriateľa z územia Ruska je "svätou povinnosťou" ruských síl.



Podľa Putina sa pritom ruskej armáde v súčasnosti darí postupovať smerom na mesto Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.



Tisíce ukrajinských vojakov 6. augusta prenikli cez hranice do ruskej Kurskej oblasti v rámci najväčšieho zahraničného útoku na ruské územie od druhej svetovej vojny, pripomína Reuters.



Ruský prezident počas svojho príhovoru tiež opäť deklaroval pripravenosť Ruska začať mierové rokovania s Ukrajinou. Rokovania by však podľa jeho slov mali byť založené na predbežnej dohode, ktorú dosiahli ruskí a ukrajinskí vyjednávači v prvých týždňoch vojny na rokovaniach v Istanbule. Podľa Putina by sprostredkovateľmi mohli byť Čína, India a Brazília.