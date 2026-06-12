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Putin: Ukrajinské útoky majú za cieľ rozkol v ruskej spoločnosti
Agentúra pripomenula, že Putin nedávno odmietol návrh na priame rokovania s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktoré by mohli ukončiť viac ako štyri roky trvajúcu vojnu.
Autor TASR
Moskva 12. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok vyhlásil, že ukrajinské dronové útoky na jeho krajinu majú za cieľ rozdeliť ruskú spoločnosť, „zasiať zmätok“ a poškodiť ekonomiku. Podľa agentúry AFP dodal, že Ukrajina v tomto snažení nebude úspešná, píše TASR.
Zámerom Ukrajiny je „rozdeliť ruskú spoločnosť, narušiť morálne a etické hodnoty, vyvolať zmätok medzi obyvateľmi a poškodiť ekonomiku,“ povedal Putin v Kremli na stretnutí s príslušníkmi ozbrojených síl zapojenými do tzv. špeciálnej vojenskej operácie, za ktorú v Rusku označujú vojnu rozpútanú voči Ukrajine.
Toto Putinovo vyhlásenie bolo zverejnené len niekoľko hodín po tom, ako Ukrajina deklarovala, že jej armáda pri dronovom útoku zasiahla veľkú ropnú rafinériu vzdialenú viac ako 1000 kilometrov od frontovej línie.
Britská stanica BBC informovala, že ukrajinská armáda v piatok vo svojej rannej zvodke oznámila, že zasiahla dva závody na spracovanie ropy v meste Nižnekamsk v Tatárskej republike na juhovýchode európskej časti Ruska.
Putin pripustil, že ukrajinské útoky spôsobujú jeho krajine „ekonomické škody“, zároveň však tvrdil, že „všetko sa rýchlo obnovuje“. Zároveň pochválil útočné jednotky za to, že na Ukrajine „postupujú, preberajú kontrolu a zabezpečujú územie pre Rusko“.
AFP uviedla, že je ťažké presne posúdiť, aký veľký dosah majú ukrajinské útoky na ruskú energetickú infraštruktúru. Kyjev označuje tieto údery za spravodlivú odvetu za každodenné ruské dronové a raketové útoky na ukrajinské mestá a obce.
Vo svojom vystúpení Putin zopakoval, že Rusko v snahe eliminovať ukrajinské útoky musí zlepšiť svoju protivzdušnú obranu – išlo pritom už o druhú takúto prezidentovu výzvu v tomto mesiaci.
Šéf Kremľa podľa AFP vo svojom príhovore prirovnal Západ k francúzskemu cisárovi Napoleonovi Bonapartovi a k nemeckému nacistickému vodcovi Adolfovi Hitlerovi, ktorí sa pokúsili ovládnuť ruské územie, ale boli porazení.
Agentúra pripomenula, že Putin nedávno odmietol návrh na priame rokovania s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktoré by mohli ukončiť viac ako štyri roky trvajúcu vojnu.
Zámerom Ukrajiny je „rozdeliť ruskú spoločnosť, narušiť morálne a etické hodnoty, vyvolať zmätok medzi obyvateľmi a poškodiť ekonomiku,“ povedal Putin v Kremli na stretnutí s príslušníkmi ozbrojených síl zapojenými do tzv. špeciálnej vojenskej operácie, za ktorú v Rusku označujú vojnu rozpútanú voči Ukrajine.
Toto Putinovo vyhlásenie bolo zverejnené len niekoľko hodín po tom, ako Ukrajina deklarovala, že jej armáda pri dronovom útoku zasiahla veľkú ropnú rafinériu vzdialenú viac ako 1000 kilometrov od frontovej línie.
Britská stanica BBC informovala, že ukrajinská armáda v piatok vo svojej rannej zvodke oznámila, že zasiahla dva závody na spracovanie ropy v meste Nižnekamsk v Tatárskej republike na juhovýchode európskej časti Ruska.
Putin pripustil, že ukrajinské útoky spôsobujú jeho krajine „ekonomické škody“, zároveň však tvrdil, že „všetko sa rýchlo obnovuje“. Zároveň pochválil útočné jednotky za to, že na Ukrajine „postupujú, preberajú kontrolu a zabezpečujú územie pre Rusko“.
AFP uviedla, že je ťažké presne posúdiť, aký veľký dosah majú ukrajinské útoky na ruskú energetickú infraštruktúru. Kyjev označuje tieto údery za spravodlivú odvetu za každodenné ruské dronové a raketové útoky na ukrajinské mestá a obce.
Vo svojom vystúpení Putin zopakoval, že Rusko v snahe eliminovať ukrajinské útoky musí zlepšiť svoju protivzdušnú obranu – išlo pritom už o druhú takúto prezidentovu výzvu v tomto mesiaci.
Šéf Kremľa podľa AFP vo svojom príhovore prirovnal Západ k francúzskemu cisárovi Napoleonovi Bonapartovi a k nemeckému nacistickému vodcovi Adolfovi Hitlerovi, ktorí sa pokúsili ovládnuť ruské územie, ale boli porazení.
Agentúra pripomenula, že Putin nedávno odmietol návrh na priame rokovania s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktoré by mohli ukončiť viac ako štyri roky trvajúcu vojnu.