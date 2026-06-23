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Putin: Ukrajinské útoky na infraštruktúru sú pokusom o destabilizáciu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Ukrajinské útoky na ropné rafinérie v Rusku sa od tohto roku zdvojnásobili, čo v niektorých regiónoch viedlo k dlhým radom a vyšším cenám benzínu.

Autor TASR
Moskva 23. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok vyhlásil, že Ukrajina útočí na civilnú infraštruktúru v Rusku v snahe destabilizovať spoločnosť, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Ukrajinské útoky na ropné rafinérie v Rusku sa od tohto roku zdvojnásobili, čo v niektorých regiónoch viedlo k dlhým radom a vyšším cenám benzínu. Kyjev uviedol, že jeho cieľom je odčerpať kľúčový zdroj ruských vojnových financií a ukázať Rusom, že konflikt už nie je od nich vzdialený, dodala agentúra.

Počas stretnutia s absolventmi vojenských vysokých škôl sa Putin v utorok prvýkrát vyjadril k minulotýždňovým útokom, počas ktorých ukrajinské drony zasiahli aj moskovskú rafinériu.

„Údery proti civilnej infraštruktúre - na čo sú zamerané? Na destabilizáciu spoločnosti, uprostred takého masívneho náporu, keď pre nich pracuje celý Západ. Tieto drony prichádzajú v obrovských množstvách s cieľom vytvoriť pocit neistoty ohľadom akcií ruských ozbrojených síl,“ vyhlásil Putin na stretnutí, ktoré odvysielala televízia.

Dodal tiež, že ruské jednotky sú blízko k prevzatiu kontroly nad Kosťantynivkou, južnou kotvou takzvaného „pásu pevností“ v Doneckej oblasti, ktorej odovzdanie Moskva od Kyjeva požaduje.
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