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Putin: Ukrajinské útoky na infraštruktúru sú pokusom o destabilizáciu
Ukrajinské útoky na ropné rafinérie v Rusku sa od tohto roku zdvojnásobili, čo v niektorých regiónoch viedlo k dlhým radom a vyšším cenám benzínu.
Autor TASR
Moskva 23. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok vyhlásil, že Ukrajina útočí na civilnú infraštruktúru v Rusku v snahe destabilizovať spoločnosť, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Ukrajinské útoky na ropné rafinérie v Rusku sa od tohto roku zdvojnásobili, čo v niektorých regiónoch viedlo k dlhým radom a vyšším cenám benzínu. Kyjev uviedol, že jeho cieľom je odčerpať kľúčový zdroj ruských vojnových financií a ukázať Rusom, že konflikt už nie je od nich vzdialený, dodala agentúra.
Počas stretnutia s absolventmi vojenských vysokých škôl sa Putin v utorok prvýkrát vyjadril k minulotýždňovým útokom, počas ktorých ukrajinské drony zasiahli aj moskovskú rafinériu.
„Údery proti civilnej infraštruktúre - na čo sú zamerané? Na destabilizáciu spoločnosti, uprostred takého masívneho náporu, keď pre nich pracuje celý Západ. Tieto drony prichádzajú v obrovských množstvách s cieľom vytvoriť pocit neistoty ohľadom akcií ruských ozbrojených síl,“ vyhlásil Putin na stretnutí, ktoré odvysielala televízia.
Dodal tiež, že ruské jednotky sú blízko k prevzatiu kontroly nad Kosťantynivkou, južnou kotvou takzvaného „pásu pevností“ v Doneckej oblasti, ktorej odovzdanie Moskva od Kyjeva požaduje.
Ukrajinské útoky na ropné rafinérie v Rusku sa od tohto roku zdvojnásobili, čo v niektorých regiónoch viedlo k dlhým radom a vyšším cenám benzínu. Kyjev uviedol, že jeho cieľom je odčerpať kľúčový zdroj ruských vojnových financií a ukázať Rusom, že konflikt už nie je od nich vzdialený, dodala agentúra.
Počas stretnutia s absolventmi vojenských vysokých škôl sa Putin v utorok prvýkrát vyjadril k minulotýždňovým útokom, počas ktorých ukrajinské drony zasiahli aj moskovskú rafinériu.
„Údery proti civilnej infraštruktúre - na čo sú zamerané? Na destabilizáciu spoločnosti, uprostred takého masívneho náporu, keď pre nich pracuje celý Západ. Tieto drony prichádzajú v obrovských množstvách s cieľom vytvoriť pocit neistoty ohľadom akcií ruských ozbrojených síl,“ vyhlásil Putin na stretnutí, ktoré odvysielala televízia.
Dodal tiež, že ruské jednotky sú blízko k prevzatiu kontroly nad Kosťantynivkou, južnou kotvou takzvaného „pásu pevností“ v Doneckej oblasti, ktorej odovzdanie Moskva od Kyjeva požaduje.