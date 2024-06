Putin upozornil Soul, že urobí chybu, ak začne Ukrajine dodávať zbrane

Moskva 20. júna (TASR) - Južná Kórea by urobila "veľkú chybu", ak by sa rozhodla posielať na Ukrajinu zbrane. Uviedol to vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Putin povedal, že takýto krok Južnej Kórey by nezostal bez reakcie Moskvy. Zároveň odkázal, že v súvislosti s dohodou o komplexnom strategickom partnerstve medzi Ruskom a Severnou Kóreou, ktorú lídri oboch krajín podpísali v stredu, sa Soul nemá čoho obávať.



Z danej dohody vyplýva, že Severná Kórea a Rusko sa dohodli na poskytnutí bezodkladnej vojenskej pomoci, ak bude druhá strana vystavená ozbrojenej agresii. "Južná Kórea sa nemá čoho obávať... Pokiaľ viem, (Soul) neplánuje agresiu voči KĽDR," uviedol Putin.



Južná Kórea dlhodobo dodržiava politiku, ktorá jej zakazuje dodávať zbrane do zón aktívnych konfliktov. Predstaviteľ juhokórejskej prezidentskej kancelárie však vo štvrtok v reakcii na Putinovu návštevu v KĽDR povedal, že Soul túto politiku prehodnotí.



Ruský prezident zároveň počas návštevy Vietnamu nevylúčil, že Rusko pošle Severnej Kórei zbrane. Podľa jeho slov by išlo o dôsledok vyzbrojovania Ukrajiny zo strany Západu.



"Tí, ktorí ich (zbrane na Ukrajinu) posielajú, si myslia, že s nami nebojujú. Ja som však povedal, aj v Pchjongjangu, že si potom vyhradzujeme právo dodávať zbrane do iných regiónov sveta... Nevylučujem to," citovala jeho slová agentúra AFP.