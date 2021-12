Putin: USA reagovali pozitívne na návrh rokovať o zárukách bezpečnosti

Moskva 23. decembra (TASR) - Spojené štáty zareagovali "pozitívne" na návrh Ruska rokovať o bezpečnostných zárukách, ktoré podľa predstáv Kremľa zahŕňajú zastavenie rozširovania NATO na východ. Vyhlásil to na výročnej tlačovej konferencii vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin.



"Zatiaľ sme boli svedkami pozitívnych reakcií. Americkí partneri nám povedali, že sú pripravení na takéto rokovania už začiatkom budúceho roka," citovala Putina agentúra AFP.



Putin v súvislosti s rokovaniami, ktoré sa majú začať v januári v Ženeve, zároveň vyzval na rýchle výsledky.



Ako pripomína agentúra AP, členstvo v NATO je otvorené pre akúkoľvek krajinu, ktorá splní príslušné podmienky. Spojené štáty a ich spojenci však už avizovali, že Rusku neposkytnú takéto garancie v súvislosti s Ukrajinou.



Putin na tlačovej konferencii obvinil Západ, že Ukrajinu sa snaží urobiť "protiruskou – vyzbrojuje ju modernými zbraňami a vymýva mozgy tamojšiemu obyvateľstvu". Šéf Kremľa sa obáva, že takto vyzbrojení jastrabi na Ukrajine by sa mohli rozhodnúť zmocniť sa silou separatistických republík na východe Ukrajiny a možno aj Krymu, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, analyzuje AP.



Ukrajinské orgány Putin obvinil z vytláčania ruskojazyčných obyvateľov z oblastí, ktoré historicky obývali. "Ukrajina prijala zákon o pôvodných obyvateľoch, čím vyhlásila Rusov žijúcich na tomto území za nepôvodných obyvateľov – podobne aj Poliakov, Maďarov a Rumunov," citovala Putina agentúra TASS. Dodal, že tento zákon spôsobil kontroverzie aj vo vzťahoch Kyjeva s Varšavou, Budapešťou a Bukurešťou.



Ruský prezident poprel, že plánuje zaútočiť na Ukrajinu, avšak rozšírenie NATO o Ukrajinu a rozmiestnenie zbraní na jej území považuje za "červenú čiaru".



Ako pokračoval, Minské dohody sú jedinou možnosťou riešenia konfliktu v Donbase, Ukrajina ich však podľa neho nechce dodržiavať.



Na tlačovej konferencii taktiež oznámil, že Rusko spolupracuje s Čínou na vývoji technologicky pokročilých zbraní.



"Čínske ozbrojené sily sú do veľkej miery vybavené tými najmodernejšími zbraňovými systémami... Niektoré špičkové druhy zbraní dokonca vyvíjame spolu," poznamenal Putin.