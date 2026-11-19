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Putin: USA žiadajú Rusko o súhlas s účasťou Európanov na rokovaniach
Putin na tlačovej konferencii po stretnutí zároveň zopakoval, že Rusko vojnu na Ukrajine nezačalo a snaží sa ju ukončiť. Vyjadril tiež presvedčenie, že rovnaký zámer má aj prezident Trump.
Autor TASR
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Šen-čen 19. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin po trojstrannom stretnutí s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom v juhočínskom meste Šen-čen vyhlásil, že Ukrajina a jej európski podporovatelia zatiaľ nie sú ochotní pristúpiť na kompromisy v záujme ukončenia vojny, píše TASR.
Putin na tlačovej konferencii po stretnutí zároveň zopakoval, že Rusko vojnu na Ukrajine nezačalo a snaží sa ju ukončiť. Vyjadril tiež presvedčenie, že rovnaký zámer má aj prezident Trump.
Ruský prezident súčasne doplnil, že „Spojené štáty naliehavo žiadajú Rusko, aby súhlasilo s účasťou Európanov na rokovaniach o Ukrajine.“ Upozornil však, že „Rusko potrebuje vedieť, s akými návrhmi príde Európa na rokovania“.
Dodal, že „bezpečnosť Ukrajiny musí byť súčasťou európskej bezpečnosti a rokovať o bezpečnosti Európy bez účasti Európanov je zvláštne“. Vyhlásil tiež, že Rusko uznáva právo Ukrajiny na zaistenie vlastnej bezpečnosti. „Uznávame, že Ukrajina má právo na bezpečnosť rovnako ako Rusko, lenže o bezpečnosti Ruska nikto nechce diskutovať, a to je pre nás podstatný bod,“ zdôraznil.
Podľa Putina Rusko súhlasilo s kompromisnými návrhmi americkej strany v pôvodnej podobe vrátane tých, ktoré boli predložené na rokovaniach v meste Anchorage na Aljaške. Zdôraznil, že „ak chce Ukrajina ukončiť konflikt, mala by súhlasiť s kompromismi navrhnutými ešte pred rokovaniami v Anchorage“.
„Otázkou je, či s týmito kompromismi súhlasia aj ostatné strany konfliktu, Ukrajina a jej európski podporovatelia. Podľa toho, čo vidíme, zatiaľ nie,“ konštatoval Putin. Ruský prezident sa domnieva, že Ukrajina ani nemá dôvod súhlasiť so zastavením bojov a mierovými podmienkami, pretože by tým prišla o finančnú podporu Západu.
Putin sa vyjadril aj k sérii ukrajinských útokov na Krymský most, ktorý označil za výlučne civilný objekt. Pohrozil, že Rusko na ne bude reagovať a bude to „oveľa bolestivejšie“. Deklaroval, že poškodený most bude obnovený.
Rokovania so Si Ťin-pchingom a s Donaldom Trumpom označil Putin za otvorené a veľmi užitočné. „Diskusia sa niesla v duchu úplnej otvorenosti, čo nám umožnilo lepšie si porozumieť. Celkovo bola veľmi užitočná,“ povedal.
Dodal, že medzinárodná bezpečnosť v súčasnosti vo veľkej miere závisí od Ruska, Spojených štátov a Číny. Formát rokovaní Rusko-USA-Čína podľa Putina nemá za cieľ podriadiť si ostatné krajiny, ale hľadať vzájomne prijateľné riešenia.
Šéf Kremľa uviedol, že pri formovaní novej bezpečnostnej architektúry treba vychádzať z reálií. Poznamenal, že nevidí žiadne prekážky na ceste k dosiahnutiu dohody, ale je potrebné, aby aj druhá strana súhlasila s kompromismi, na čo je potrebná politická vôľa. Doplnil, že „svet sa mení, preto nemá zmysel vracať sa ku geopolitickým pomerom 90. rokov“.
Putin povedal, že s Trumpom v žartovnom duchu diskutovali aj o nominácii amerického prezidenta na Nobelovu cenu za mier.
Putin na tlačovej konferencii po stretnutí zároveň zopakoval, že Rusko vojnu na Ukrajine nezačalo a snaží sa ju ukončiť. Vyjadril tiež presvedčenie, že rovnaký zámer má aj prezident Trump.
Ruský prezident súčasne doplnil, že „Spojené štáty naliehavo žiadajú Rusko, aby súhlasilo s účasťou Európanov na rokovaniach o Ukrajine.“ Upozornil však, že „Rusko potrebuje vedieť, s akými návrhmi príde Európa na rokovania“.
Dodal, že „bezpečnosť Ukrajiny musí byť súčasťou európskej bezpečnosti a rokovať o bezpečnosti Európy bez účasti Európanov je zvláštne“. Vyhlásil tiež, že Rusko uznáva právo Ukrajiny na zaistenie vlastnej bezpečnosti. „Uznávame, že Ukrajina má právo na bezpečnosť rovnako ako Rusko, lenže o bezpečnosti Ruska nikto nechce diskutovať, a to je pre nás podstatný bod,“ zdôraznil.
Podľa Putina Rusko súhlasilo s kompromisnými návrhmi americkej strany v pôvodnej podobe vrátane tých, ktoré boli predložené na rokovaniach v meste Anchorage na Aljaške. Zdôraznil, že „ak chce Ukrajina ukončiť konflikt, mala by súhlasiť s kompromismi navrhnutými ešte pred rokovaniami v Anchorage“.
„Otázkou je, či s týmito kompromismi súhlasia aj ostatné strany konfliktu, Ukrajina a jej európski podporovatelia. Podľa toho, čo vidíme, zatiaľ nie,“ konštatoval Putin. Ruský prezident sa domnieva, že Ukrajina ani nemá dôvod súhlasiť so zastavením bojov a mierovými podmienkami, pretože by tým prišla o finančnú podporu Západu.
Putin sa vyjadril aj k sérii ukrajinských útokov na Krymský most, ktorý označil za výlučne civilný objekt. Pohrozil, že Rusko na ne bude reagovať a bude to „oveľa bolestivejšie“. Deklaroval, že poškodený most bude obnovený.
Rokovania so Si Ťin-pchingom a s Donaldom Trumpom označil Putin za otvorené a veľmi užitočné. „Diskusia sa niesla v duchu úplnej otvorenosti, čo nám umožnilo lepšie si porozumieť. Celkovo bola veľmi užitočná,“ povedal.
Dodal, že medzinárodná bezpečnosť v súčasnosti vo veľkej miere závisí od Ruska, Spojených štátov a Číny. Formát rokovaní Rusko-USA-Čína podľa Putina nemá za cieľ podriadiť si ostatné krajiny, ale hľadať vzájomne prijateľné riešenia.
Šéf Kremľa uviedol, že pri formovaní novej bezpečnostnej architektúry treba vychádzať z reálií. Poznamenal, že nevidí žiadne prekážky na ceste k dosiahnutiu dohody, ale je potrebné, aby aj druhá strana súhlasila s kompromismi, na čo je potrebná politická vôľa. Doplnil, že „svet sa mení, preto nemá zmysel vracať sa ku geopolitickým pomerom 90. rokov“.
Putin povedal, že s Trumpom v žartovnom duchu diskutovali aj o nominácii amerického prezidenta na Nobelovu cenu za mier.