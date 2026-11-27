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Putin uviedol do služby novú jadrovú ponorku
Putin pripomenul, že za uplynulých šesť rokov dostalo ruské námorníctvo už štyri ďalšie ponorky triedy Jaseň-M.
Autor TASR
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Moskva 27. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa v piatok zúčastnil na uvedení novej jadrovej ponorky Perm do služby v ruských ozbrojených silách. Pri tejto príležitosti zároveň oznámil, že ruské námorníctvo dostane do roku 2030 ďalších päť ponoriek rovnakého typu, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v jadrovom odstrašovaní. Na svojom webe o tom informoval denník Le Monde.
„Rusko je jednou z mála krajín sveta, ktoré dokážu stavať takéto výkonné jadrové ponorky. Ide o zbrane s globálnym dosahom a významom,“ vyhlásil Putin v lodenici spoločnosti Sevmaš v meste Severodvinsk na severozápade európskej časti Ruska.
Tri z ďalších piatich jadrových ponoriek vyzbrojených balistickými raketami, ktoré má námorníctvo dostať do roku 2030, budú podľa prezidenta patriť do triedy Jaseň-M, rovnako ako ponorka Perm.
Plavidlá tejto triedy podľa Putina „dokážu plniť úlohy v ktorejkoľvek oblasti svetových oceánov, pričom sa pohybujú nenápadne a môžu využívať všetky typy riadených striel“, vrátane hypersonických rakiet Cirkon.
Putin pripomenul, že za uplynulých šesť rokov dostalo ruské námorníctvo už štyri ďalšie ponorky triedy Jaseň-M.
„Rusko je jednou z mála krajín sveta, ktoré dokážu stavať takéto výkonné jadrové ponorky. Ide o zbrane s globálnym dosahom a významom,“ vyhlásil Putin v lodenici spoločnosti Sevmaš v meste Severodvinsk na severozápade európskej časti Ruska.
Tri z ďalších piatich jadrových ponoriek vyzbrojených balistickými raketami, ktoré má námorníctvo dostať do roku 2030, budú podľa prezidenta patriť do triedy Jaseň-M, rovnako ako ponorka Perm.
Plavidlá tejto triedy podľa Putina „dokážu plniť úlohy v ktorejkoľvek oblasti svetových oceánov, pričom sa pohybujú nenápadne a môžu využívať všetky typy riadených striel“, vrátane hypersonických rakiet Cirkon.
Putin pripomenul, že za uplynulých šesť rokov dostalo ruské námorníctvo už štyri ďalšie ponorky triedy Jaseň-M.