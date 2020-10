Putin: V bojoch o Náhorný Karabach mohlo zahynúť takmer 5000 ľudí

Moskva 23. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok odhadol, že boje medzi azerbajdžanskou armádou a arménskymi silami o Náhorný Karabach si mohli dosiaľ vyžiadať takmer 5000 mŕtvych. V piatok o tom informovala agentúra DPA.



Arménsko podľa najnovších informácií hlási, že od opätovného vypuknutia bojov koncom septembra do štvrtka 22. októbra zomrelo 874 vojakov a viac ako 30 civilistov.



Na strane Azerbajdžanu si podľa tamojších úradov boje vyžiadali životy 63 civilistov, o obetiach z radov armády však doteraz neposkytli žiadne oficiálne informácie.



Ruský prezident sa zároveň vyjadril, že pri rokovaniach o nastolení mieru sa spolieha aj na vplyv USA.



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo má v pláne osobitne sa stretnúť so šéfmi diplomacie Arménska a Azerbajdžanu, informovalo americké ministerstvo zahraničných vecí.



Snahy na opätovné nastolenie mieru vyvíja aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý sa tak vyjadril počas rozhovorov s arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom a prezidentom Azerbajdžanu Ilhamom Alijevom.



Francúzsko oznámilo, že do Karabachu pošle zdravotnícku pomoc, bližšie informácie by úrady mali zverejniť v nasledujúcich dňoch. V Paríži sa Macron taktiež rozprával s arménskym prezidentom Armenom Sarkisjanom v rámci vopred neohláseného stretnutia.



Mier v Náhornom Karabachu sa podľa Macrona dá docieliť len mierovou cestou, na obnovenie rokovaní však musí byť nastolená "pokojnejšia" atmosféra.



Arménsko a Azerbajdžan, dve bývalé sovietske republiky, na celé desaťročia uviazli v konflikte o Náhorný Karabach, etnicky arménsku oblasť, ktorá sa odtrhla od Azerbajdžanu vo vojne v 90. rokoch. Tento konflikt si vyžiadal asi 30.000 obetí na životoch. Ťažké boje v tejto oblasti prepukli opäť 27. septembra a odvtedy si vyžiadali stovky zranených a desiatky obetí, mnohé aj z radov civilistov.