< sekcia Zahraničie
Putin v Číne rokoval s iránskym prezidentom Pezeškijánom
Summit ŠOS sa v Tchien-ťin koná 31. augusta a 1. septembra.
Autor TASR
Peking/Moskva 1. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa v pondelok na okraj summitu Šangajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS) v čínskom meste Tchien-ťin stretol s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom. S odvolaním sa na ruské štátne médiá o tom informovala agentúra AFP.
Podľa očakávania prezidenti diskutovali aj o iránskom jadrovom programe - stalo sa tak v situácii, keď Rusko verejne podporilo Irán po tom, čo Británia, Francúzsko a Nemecko minulý týždeň oznámili, že znovu zavedú sankcie za nedodržiavanie jadrovej dohody z roku 2015 zo strany Teheránu.
Putin na spoločnom rokovaní delegácií konštatoval, že Moskva a Teherán neustále diskutujú o medzinárodnej agende vrátane situácie okolo iránskeho jadrového programu. Iránsky prezident zasa Putinovi povedal, že osobne dohliada na úsilie o odstránenie všetkých prekážok v rozširovaní spolupráce s Ruskom.
Rusko a Irán v posledných rokoch prehlbujú politické aj hospodárske väzby, a to najmä od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Moskva sa v dôsledku západných sankcií ocitla v ešte väčšej izolácii a obrátila sa k partnerom - napr. k Iránu -, ktorí sú sami pod tlakom Západu.
Obe krajiny úzko spolupracujú v energetike a obrane. Západ obviňuje Teherán, že dodáva Moskve bezpilotné lietadlá využívané na Ukrajine, čo Irán popiera.
Súčasne sa rozvíja aj ich obchodná spolupráca – Rusko investuje do iránskej infraštruktúry a obe strany presadzujú projekty v rámci severojužného dopravného koridoru spájajúceho Rusko cez Irán s Indickým oceánom.
Irán sa snaží posilňovať vzťahy s Ruskom aj v kontexte svojich napätých vzťahov so Západom a nedoriešenej otázky okolo svojho jadrového programu.
Moskva pravidelne deklaruje podporu Teheránu proti západným sankciám a vystupuje ako jeho spojenec na medzinárodných fórach vrátane ŠOS, do ktorej Irán nedávno vstúpil ako plnoprávny člen.
Podľa Putinovho hovorcu Dmitrija Peskova sa ruský prezident na okraj summitu ŠOS v čínskom meste stretol alebo ešte stretne aj s kolegami z Číny, Indie, Turecka, Vietnamu, Tadžikistanu či Uzbekistanu. S viacerými z nich má naplánované aj bilaterálne rokovania.
Summit ŠOS sa v Tchien-ťin koná 31. augusta a 1. septembra. Zúčastňujú sa na ňom lídri viac ako 20 krajín, ako aj zástupcovia desiatich medzinárodných organizácií, doplnila agentúra TASS.
Z Tchien-ťinu sa Putin i ďalší hostia presunú do Pekingu, kde sa 3. septembra uskutočnia oslavy 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Ázii.
Podľa očakávania prezidenti diskutovali aj o iránskom jadrovom programe - stalo sa tak v situácii, keď Rusko verejne podporilo Irán po tom, čo Británia, Francúzsko a Nemecko minulý týždeň oznámili, že znovu zavedú sankcie za nedodržiavanie jadrovej dohody z roku 2015 zo strany Teheránu.
Putin na spoločnom rokovaní delegácií konštatoval, že Moskva a Teherán neustále diskutujú o medzinárodnej agende vrátane situácie okolo iránskeho jadrového programu. Iránsky prezident zasa Putinovi povedal, že osobne dohliada na úsilie o odstránenie všetkých prekážok v rozširovaní spolupráce s Ruskom.
Rusko a Irán v posledných rokoch prehlbujú politické aj hospodárske väzby, a to najmä od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Moskva sa v dôsledku západných sankcií ocitla v ešte väčšej izolácii a obrátila sa k partnerom - napr. k Iránu -, ktorí sú sami pod tlakom Západu.
Obe krajiny úzko spolupracujú v energetike a obrane. Západ obviňuje Teherán, že dodáva Moskve bezpilotné lietadlá využívané na Ukrajine, čo Irán popiera.
Súčasne sa rozvíja aj ich obchodná spolupráca – Rusko investuje do iránskej infraštruktúry a obe strany presadzujú projekty v rámci severojužného dopravného koridoru spájajúceho Rusko cez Irán s Indickým oceánom.
Irán sa snaží posilňovať vzťahy s Ruskom aj v kontexte svojich napätých vzťahov so Západom a nedoriešenej otázky okolo svojho jadrového programu.
Moskva pravidelne deklaruje podporu Teheránu proti západným sankciám a vystupuje ako jeho spojenec na medzinárodných fórach vrátane ŠOS, do ktorej Irán nedávno vstúpil ako plnoprávny člen.
Podľa Putinovho hovorcu Dmitrija Peskova sa ruský prezident na okraj summitu ŠOS v čínskom meste stretol alebo ešte stretne aj s kolegami z Číny, Indie, Turecka, Vietnamu, Tadžikistanu či Uzbekistanu. S viacerými z nich má naplánované aj bilaterálne rokovania.
Summit ŠOS sa v Tchien-ťin koná 31. augusta a 1. septembra. Zúčastňujú sa na ňom lídri viac ako 20 krajín, ako aj zástupcovia desiatich medzinárodných organizácií, doplnila agentúra TASS.
Z Tchien-ťinu sa Putin i ďalší hostia presunú do Pekingu, kde sa 3. septembra uskutočnia oslavy 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Ázii.