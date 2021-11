Putin v decembri navštívi Indiu, bude rokovať s premiérom Módím

Moskva 26. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin pocestuje v decembri do Indie. Pôjde o jeho iba druhú zahraničnú cestu od vypuknutia covidovej pandémie pred dvoma rokmi, informovala v piatok tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na Kremeľ.



Moskva ďalej oznámila, že ruský líder pôjde do Indie 6. decembra na rokovanie s tamojším premiérom Naréndrom Módím. Kremeľ vo vyhlásení uviedol, že Putin bude s Módím viesť rozhovory o prehĺbení "prednostného strategického partnerstva" medzi Ruskom a Indiou.



Putin v priebehu pandémie opustil svoju vlasť dosiaľ iba raz – aby sa stretol s americkým prezidentom Joeom Bidenom vo švajčiarskej Ženeve v júni tohto roka.



Dvojica lídrov bude rokovať o "spolupráci" svojich krajín v rámci skupín G20, BRICS, ako aj Šanghajskej organizácie spolupráce (ŠOS) – osemčlennej skupiny, ktorá sa prezentuje ako protiváha voči geopolitickej dominancii Západu.



Očakáva sa, že rozhovory budú zamerané na dodávky ruských proticovidových vakcín Sputnik V a systémov protivzdušnej obrany S-400 do Indie, píše Agence France-Presse.



India je významným nákupcom ruského vojenského vybavenia. Krajina si v roku 2018 od Moskvy napriek hrozbe amerických sankcií objednala zmienený protilietadlový raketový systém stredného a veľkého dosahu v hodnote 5,4 miliardy dolárov.



India, kde sídli najväčší výrobca proticovidových vakcín na svete, schválila tiež ruskú vakcínu Sputnik V, čím posilnila svoj očkovací program.



Moskva v priebehu novembra vyhlásila, že ruskí ministri zahraničných vecí a obrany sa v decembri v Naí Dillí stretnú so svojimi indickými rezortnými kolegami.