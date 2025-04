Putin: V Kurskej oblasti sú stále malé skupiny ukrajinských vojakov

Moskva 30. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu oznámil, že v ruskej Kurskej oblasti sa stále nachádza niekoľko malých skupín ukrajinských vojakov. Podľa neho sa ukrývajú v pivniciach a iných skrýšach. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



„Je to náročné obdobie a ešte sa neskončilo,“ skonštatoval Putin počas rozhovoru s dievčaťom z Kurskej oblasti, ktorý sa odohral na stretnutí s účastníkmi vzdelávacieho maratónu spoločnosti Vedomosti. „Áno, nepriateľ bol z Kurskej oblasti vyhnaný, ale niektorí sú stále ukrytí v pivniciach a úkrytoch,“ povedal šéf Kremľa s tým, že ide o „roztrúsené skupiny dvoch alebo troch jednotlivcov, ktorí sa skrývajú v lesoch“. Ich situáciu označil za beznádejnú.



Ako ďalej dodal, z rádiových odpočúvaní vyplýva, že tých niekoľko Ukrajincov, ktorí zostali na mieste, žiadalo svojich veliteľov, aby ich urýchlene evakuovali do bezpečia.



Ukrajinské sily prvýkrát vtrhli na územie Ruska začiatkom vlaňajšieho augusta. V pohraničnej Kurskej oblasti sa im za pomoci dronov a ťažkej techniky poskytnutej Západom podarilo obsadiť stovky štvorcových kilometrov a desiatky obcí vrátane veľkomesta Sudža. Útok si ale podľa Reuters vyžiadal veľké náklady zo strany Kyjeva.



Rusi však Ukrajincov začali postupne vytláčať za pomoci severokórejských jednotiek, ktorých nasadenie v Rusku v sobotu po niekoľkých mesiacoch prvýkrát potvrdila Moskva a potom začiatkom tohto týždňa aj Pchjongjang.



Severná Kórea vyslala do Ruska podľa odhadov celkovo 14.000 až 15.000 vojakov vrátane 3000 armádnych príslušníkov ako posily, ktoré nahradili jej straty, uviedli ukrajinskí a juhokórejskí predstavitelia. Bez obrnených vozidiel a skúseností s bojmi s dronmi zaznamenali ťažké straty, rýchlo sa však adaptovali, napísala agentúra Reuters. Podľa Soulu ich v Rusku padlo približne 4700.



Náčelník generálneho štábu ruskej armády Valerij Gerasimov v sobotu tvrdil, že ruskí vojaci oslobodili celú Kurskú oblasť, čo však následne popreli ukrajinskí predstavitelia. Podľa nich sa jednotky ukrajinskej armády stále nachádzajú na nespresnených pozíciách v ruskom pohraničnom regióne, kde aktívne odrážajú ruské útoky, a aj v susednej Belgorodskej oblasti.



Gubernátor Kurskej oblasti Alexandr Chinštejn v pondelok s odvolaním sa na údaje ruského ministerstva zdravotníctva uviedol, že počas ukrajinského vpádu zahynulo 288 civilistov. Podrobnosti o tom, ako prišli o život, neobjasnil. Podľa neho však úrady zďaleka nevyzdvihli všetky telá zabitých civilistov z pohraničných oblastí.