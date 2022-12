Putin v novoročnom prejave kritizoval Západ v súvislosti s Ukrajinou

Moskva 31. decembra (TASR) – Ruský prezident Vladimir Putin využil v sobotu svoj novoročný prejav k občanom na to, aby znovu obvinil západné krajiny z agresie a snahy oslabiť Moskvu konfliktom na Ukrajine. Informovala o tom agentúra AP.



Putin prejav predniesol z vojenskej základne, kde za ním stáli vojaci, podľa ruských médií bojujúci na Ukrajine. Jeho novoročný príhovor dosiaľ obvykle nahrávali na pozadí zasneženého Kremľa.



"Bol to rok ťažkých, nevyhnutných rozhodnutí, najdôležitejších krokov k získaniu plnej suverenity Ruska a silnej konsolidácie našej spoločnosti," vyhlásil Putin v súlade so svojím opakovaným tvrdením, že Moskva nemala na výber a musela vyslať vojakov na Ukrajinu, pretože ohrozovala bezpečnosť Ruska.



"Západ klamal o mieri, ale pripravoval sa na agresiu, a dnes to už otvorene priznáva, bez rozpakov," tvrdil tiež šéf Kremľa s tým, že západné krajiny "cynicky využívajú Ukrajinu a jej obyvateľov na oslabovanie a rozdeľovanie Ruska".



Rusko zdôvodňuje inváziu na Ukrajinu tvrdením, že perzekvovala rusky hovoriacich obyvateľov východného regiónu Donbas, ktorý je od roku 2014 čiastočne pod kontrolou Moskvou podporovaných separatistov. Ukrajina a Západ takéto tvrdenia odmietajú ako nepravdivé, dodáva AP.