Putin v pondelok navštívi Bielorusko, aby rokoval s Lukašenkom

Moskva 16. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin navštívi v pondelok Bielorusko, aby tam rokoval so svojím bieloruským náprotivkom Alexandrom Lukašenkom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Lukašenkova kancelária v piatok potvrdila, že prezidenti budú rokovať počas Putinovej pracovnej návštevy v Paláci nezávislosti v bieloruskom hlavnom meste Minsk. Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že prezidenti budú rokovať sami dvaja a neskôr v rámci širších rozhovorov aj so svojimi ministrami v súvislosti s "bielorusko-ruskou integráciou".



Moskva a Minsk sa zaviazali k viacerým spoločným programom prehlbujúcim ich ekonomickú a obrannú spoluprácu. Podľa Minska sa budú prezidenti na nadchádzajúcom stretnutí "prioritne venovať bezpečnostným záležitostiam a vymenia si názory o situácii v regióne a vo svete".



Putin navštívi Bielorusko po takmer desiatich mesiacoch od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, ktorú ruská armádu spustila z viacerých smerov a aj z bieloruského územia, analyzuje AFP. Lukašenkova kancelária však vo vyhlásení neuvádza, že by sa prezidenti chystali v pondelok o Ukrajine rokovať.



Lukašenko, ktorý je pri moci od roku 1994, už viackrát uviedol, že neplánuje na Ukrajinu poslať bieloruských vojakov.



Putin naposledy navštívil Bielorusko v lete 2019.