Putin v ruskej televízii pochválil Orbána

Budapešť 18. októbra - Predseda maďarskej vlády vie, ako vytrvalo presadzovať svoje záujmy. Povedal to ruský prezident Vladimir Putin pre ruskú televíziu Rossija 1 po utorňajšom rokovaní s Viktorom Orbánom v Pekingu. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Viktor Orbán patrí k malej skupine európskych politikov, ktorí vedia obhajovať svoje záujmy, a robí to vytrvalo, dôsledne a podľa mňa úplne taktne. Nie vždy máme rovnaké názory a často stojíme na rôznych platformách, ale to nám nebráni rozprávať sa a hľadať riešenia na určité otázky a problémy," citovala MTI Putinove slová.



Server 24.hu v tejto súvislosti pripomenul, že Orbán v utorok v Pekingu na bilaterálnom stretnutí s Putinom bol skutočne veľmi "taktný". Napríklad rusko-ukrajinský konflikt nenazval vojnou, ale "vojenskou operáciou", ako to komunikuje ruská strana.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)