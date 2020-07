Putin: v Rusku neboli, nie sú a nebudú porušované práva menšín

Moskva 3. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok vyhlásil, že v Rusku "neboli, nie sú a nebudú" porušované práva sexuálnych a iných menšín.



"Naše stanovisko je zrozumiteľné (...) a chcem zdôrazniť znova: v Rusku nebola, nie je a nebude" diskriminácia na základe príslušnosti k rasy, sexuálnej orientácie, národnosti, či vierovyznania.



Podľa správy portálu Novaja gazeta to Putin vyhlásil v Moskve na stretnutí pracovnej skupiny pre prípravu zmien a doplnení ústavy Ruskej federácie, ktoré boli v uplynulých dňoch odobrené voličmi v celoštátnom hlasovaní a začnú platiť od soboty.



Putinovo ubezpečenie nasledovalo po tom, ako sa predsedníčka Zväzu žien Ruska Jekaterina Lachovová sťažovala na zmrzlinu s názvom Raduga (v preklade Dúha).



Podľa jej názoru tento názov možno vnímať ako propagáciu vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia. Dodala, že ide síce o nepriamu propagáciu, ktorá však "núti naše deti zvykať si na tieto farby i na (dúhovú) vlajku vyvesovanú na veľvyslanectvách" západných krajín.



Lachovová mala na mysli udalosť z konca júna, keď americké i britské veľvyslanectvá na svojich budovách v Moskve vyvesili dúhové vlajky, ktoré sú tradičným symbolom hnutia LGBT.



Podľa Putina by sa analýze názvov mali venovať spoločenské organizácie, ktoré zdieľajú "oficiálne stanovisko ruského vedenia". Putin pritom zdôraznil, že by nemalo ísť o "agresívny" prístup, pričom dodal, že "všetko sa aj tak ustriehnuť nedá". Pripomenul, že homosexualita v Rusku nie je zakázaná, zakázaná je však jej propagácia medzi maloletými.



Rozhlasová stanica Govorit Moskva medzičasom oslovila výrobcu inkrimonovanej zmrzliny - spoločnosť Čistaja linija. Jej viceprezident Armen Beniaminov vysvetlil, že názov zmrzliny má evokovať "slnko po daždi, dobrú náladu". Dodal, že táto zmrzlina je štvorfarebná a "pokiaľ viem, vlajka komunity LGBT má rôzne farby, je ich viac".



Poznamenal súčasne, že by v Rusku v súvislosti s názvoslovím vznikli nejaké legislatívne pravidlá, jeho spoločnosť by ich dodržiavala.



Dúhová vlajka sa na budove amerického veľvyslanectva objavila 25. júna a o dva dni neskôr takú istú vyvesili aj na britskom veľvyslanectve.



Západní diplomati vysvetlili toto svoje gesto túžbou vyjadriť solidaritu so zástupcami komunity LGBT v Rusku a na celom svete. Podpredseda Štátnej dumy Piotr Tolstoj v tejto súvislosti požiadal osobitnú parlamentnú komisiu, aby posúdila, či vyvesenie vlajok na diplomatických budovách nie je zasahovaním do interných záležitostí Ruska.