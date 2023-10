Putin: V telách obetí havárie lietadla Prigožina boli úlomky granátov

Moskva 5. októbra (TASR) - Augustový pád lietadla, na ktorého palube bol aj zakladateľ žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin, nespôsobil vonkajší zásah, vyhlásil vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin. Dodal však, že v telách obetí havárie sa našli úlomky ručných granátov, informuje TASR podľa agentúry AFP, AP a denníka The Guardian.



"Šéf vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (Sledkom) mi pred niekoľkými dňami podal správu. V telách obetí leteckého nešťastia sa našli úlomky ručných granátov. K žiadnemu vonkajšiemu zásahu do lietadla nedošlo - to je už potvrdený fakt," uviedol Putin na stretnutí Valdajského medzinárodného diskusného klubu v Soči.



Podľa denníka The Guardian tým ruský prezident zrejme vyvrátil tvrdenia nemenovaných amerických predstaviteľov, ktorí krátko po havárii uviedli, že podľa nich bolo lietadlo zostrelené.



Ako píše agentúra AP, Putin poznamenal, že vyšetrovanie stále prebieha. Neuviedol, čo bolo príčinou havárie, avšak z jeho vyhlásenia by mohlo vyplývať, že lietadlo sa zrútilo v dôsledku náhodného výbuchu granátu. Samotní vyšetrovatelia o príčine pádu lietadla dosiaľ verejne neinformovali.



Prigožin (62) zahynul 23. augusta pri havárii lietadla v Tverskej oblasti na západe Ruska. Lietadlo typu Embraer Legacy 600 smerovalo z Moskvy do Petrohradu, kde majú sídlo Prigožinove firmy. Na palube stroja sa okrem Prigožina nachádzalo deväť ľudí vrátane šéfa logistiky Valerija Čekalova a spoluzakladateľa skupiny Dmitrija Utkina. K havárii prišlo presne dva mesiace po tom, čo sa Prigožin a jeho bojovníci nakrátko vzbúrili proti ruskému vojenskému vedeniu.