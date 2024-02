Putin v továrni na výrobu tankov vyzýval Rusov, aby mali viac detí

Moskva 16. februára (TASR) - Šéf Kremľa Vladimir Putin sa vo štvrtok - počas návštevy továrne na výrobu tankov na Urale - snažil motivovať Rusov, aby mali viac detí. TASR o tom informuje v piatok na základe správ agentúry Reuters a denníka The Guardian.



Od začiatku vojny na Ukrajine pred takmer dvoma rokmi utrpelo Rusko veľké straty, ktorých rozsah ale oficiálne miesta nezverejňujú. Státisíce ľudí utiekli z Ruska z dôvodu nesúhlasu s týmto konfliktom alebo zo strachu, že budú povolaní do boja.



"Ak chceme prežiť ako etnikum - alebo ako etnikum žijúce v Rusku -, musíme mať aspoň dve deti," povedal Putin. "A na to, aby ste sa mohli rozširovať a rozvíjať, potrebujete aspoň tri deti," dodal.



Putinov apel na zvýšenie pôrodnosti zaznel počas jeho štvrtkovej návštevy v Uralvagonzavode, ktorý je najväčším závodom na výrobu tzv. hlavných bojových tankov v Rusku a ktorý v súčasnosti funguje v nepretržitej prevádzke. Putin počas návštevy prisľúbil, že zaistí finančné zdroje, aby továreň mohla vyškoliť ďalších 1500 kvalifikovaných zamestnancov, uviedol denník The Guardian.



Bývalý komunista a agent sovietskej KGB Putin sám seba vyhlasuje za podporovateľa "tradičných hodnôt" založených na rodine, národe a pravoslávnej viere.



Po rozpade Sovietskeho zväzu zaznamenala Ruská federácia dve desaťročia postupného úbytku obyvateľstva, ktorý ešte zhoršovali chronické problémy ako napríklad alkoholizmus.



Na začiatku roka 2023 malo Rusko podľa odhadov Štátneho štatistického úradu 146,4 milióna obyvateľov, čo je menej ako takmer 149 miliónov pred 20 rokmi, ale viac ako 143 miliónov v rokoch 2007 až 2012, uvádza Reuters.



Samotný Putin má z prvého manželstva dve dcéry. Podľa nepotvrdených zdrojov má i ďalších potomkov.