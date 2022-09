Putin: V záporožskej elektrárni nie je žiadne vojenské vybavenie

Moskva 7. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu uviedol, že v areáli Záporožskej atómovej elektrárne (ZAES) nie je žiadne vojenské vybavenie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Šéf Kremľa tiež vyhlásil, že "samozrejme verí" správe, ktorú v utorok zverejnili odborníci z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Navštívili ju až po dlhých vyjednávaniach a v správe odporúčajú, aby okolo ZAES vznikla bezpečnostná zóna.



"(MAAE) je veľmi zodpovedná medzinárodná organizácia, no samozrejme, je pod tlakom krajín, kde pracuje – teda Spojených štátov a Európy. Nemôže teda povedať, že elektráreň ostreľujú ukrajinské jednotky," uviedol Putin.



Z ostreľovania sa navzájom obviňujú Moskva a Kyjev. To posilnilo obavy, že to môže spôsobiť vážnu jadrovú katastrofu.



"MAAE píše, že je potrebné odstrániť z areálu elektrárne vojenské vybavenie. Nič také sa tam však nenachádza," vyhlásil Putin na zasadnutí Východného ekonomického fóra v ruskom Vladivostoku. Opätovne odmietol tvrdenia, že ZAES ostreľujú Rusi, a obvinil Ukrajinu z toho, že ohrozuje jadrovú bezpečnosť.



Minulý týždeň ZAES, ktorá je najväčšou európskou atómovou elektrárňou, navštívil 14-členný inšpekčný tím. Jeho členom bol aj generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi. Inšpektori okrem iného zistili poškodenie skladu vyhoreného a nového jadrového paliva. Zaznamenali aj škody v blízkosti jadrových reaktorov.



Najmenej dvaja členovia tímu MAAE by mali v ZAES zostať natrvalo, aby zaistili bezpečnosť tohto zariadenia, pripomína AFP.