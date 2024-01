Putin: V zóne bojov na Ukrajine je asi 600.000 ruských vojakov

Moskva/Londýn 26. januára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok vyhlásil, že v zóne bojov na Ukrajine je asi 600.000 ruských vojakov. Informovala o tom britská stanica BBC, ktorá sa odvolala na ruské štátne médiá.



Putin to povedal v piatok na stretnutí so študentmi Štátnej námornej technickej univerzity v Petrohrade, ktorí sa zapájajú do tzv. špeciálnej vojenskej operácie (SVO) - ako ruské vedenie ešte stále označuje vojnu rozpútanú na Ukrajine.



V príhovore k študentom Putin súčasne priznal "isté problémy, ktoré si vyžadujú ďalšiu pozornosť a riešenia". Objasnil, že "mechanizmus na podporu SVO je ako každý iný štátny mechanizmus - funguje s istými administratívnymi problémami".



Podľa Putina však ide o pochopiteľnú situáciu, keďže "bojová zóna je veľká - ide o pás územia dlhý takmer 2000 kilometrov - a v nej je vyše 600.000 ľudí".



BBC doplnila, že Putin už podobné počty ruských vojakov nasadených na Ukrajine spomínal. V rámci odpovedí na otázky občanov koncom roku 2023 uviedol, že v zóne bojov na Ukrajine sa nachádza 617.000 ruských vojakov.



Šéf Kremľa v piatok zároveň vyjadril dôveru v dosiahnutie cieľov tzv. SVO. Zopakoval svoje dávnejšie tvrdenie, že jej začiatok "nebol začiatkom vojny", ale "pokusom ukončiť vojnu, ktorú začalo ukrajinské vedenie" ešte v roku 2014. Dodal, že to síce deje s použitím zbraní, ale "v reakcii na ich použitie ozbrojenými silami" Ukrajiny.



Na margo motívov, ktoré viedli k rozpútaniu vojny na Ukrajine, Putin opätovne tvrdil, že šlo "výlučne o ochranu záujmov Ruska".