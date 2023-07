Putin: Vagnerovcom som ponúkol možnosť pokračovať v bojoch na Ukrajine

Moskva 14. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin ponúkol žoldnierom z Vagnerovej skupiny, že môžu pokračovať v bojoch na Ukrajine pod vlastným velením aj napriek júnovej vzbure proti vedeniu ruskej armády. Putin to povedal pre denník Kommersant v rozhovore, ktorý zverejnili v piatok. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Mnohí prikývli, keď som to povedal," opísal Putin nedávne stretnutie s vagnerovcami v Kremli. Podľa jeho slov však túto ponuku odmietol šéf Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin. "Nie, muži nesúhlasia s takýmto rozhodnutím," citoval šéf Kremľa Prigožinove slová.



Žoldnieri z Vagnerovej skupiny bojovali na Ukrajine niekoľko mesiacov po boku ruskej armády, dôležitú úlohu zohrali napríklad pri intenzívnych bojoch o mesto Bachmut na východe Ukrajiny.



Prigožin však mal dlhodobé spory s ruským vojenským vedením, ktoré koncom júna eskalovali do otvorenej vzbury proti veleniu armády. Vagnerovci vtedy obsadili mesto Rostov nad Donom na juhozápade Ruska a vydali sa aj s ťažkou technikou smerom k Moskve. K ruskej metropole sa vtedy priblížili na necelých 200 kilometrov. Vzbura sa skončila po dohode Prigožina s Moskvou, ktorú sprostredkoval bieloruský líder Alexandr Lukašenko.



Putin krátko po začiatku vzbury vagnerovcov označil takéto konanie za "vlastizradu".