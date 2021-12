Putin varuje Západ:Ak sa NATO priblíži k hraniciam, prijmeme opatrenia

Moskva 21. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin označil rozširovanie NATO na východ za "dôsledok eufórie a mylných predstáv po skončení studenej vojny". Vyhlásil tiež, že Rusko je pripravené prijať vojensko-technické opatrenia, ak sa NATO priblíži k jeho hraniciam.



Podľa agentúry TASS to Putin vyhlásil v utorok v príhovore na zasadnutí kolégia ruského ministerstva obrany. Putin dodal, že nerozumie rozširovaniu NATO na východ po studenej vojne, keďže vzťahy medzi Moskvou a Západom boli v tom čase takmer spojenecké.



Putin upozornil, že Rusko je pripravené prijať vojensko-technické opatrenia, ak sa NATO priblíži k jeho hraniciam. V tejto súvislosti tlmočil "mimoriadne znepokojenie" Moskvy, ktoré súvisí s rozmiestnením prvkov amerických systémov protiraketovej obrany v blízkosti ruských hraníc, vrátane ich možného výskytu na Ukrajine.



"Sme mimoriadne znepokojení, že prvky americkej globálnej protiraketovej obrany sú rozmiestnené v blízkosti Ruska," uviedol Putin.



Podľa neho "odpaľovacie zariadenia MK-41 umiestnené v Rumunsku a plánované nasadenie v Poľsku sú prispôsobené na použitie útočných systémov Tomahawk".



"Ak sa raketové raketové komplexy USA a NATO objavia na Ukrajine, čas doletu do Moskvy sa skráti na sedem až desať minút," vyhlásil Putin a dodal, že s nasadením hypersonických zbraní "iba na päť minút".



V tejto situácii má Rusko podľa Putina plné právo podniknúť kroky na zaistenie svojej bezpečnosti a suverenity.



"Nepožadujeme pre seba nijaké špeciálne exkluzívne podmienky. Rusko sa zasadzuje za rovnakú a nedeliteľnú bezpečnosť v celom eurázijskom priestore," zdôraznil s tým, že Rusko má "plné právo urobiť to".



Deklaroval, že Rusko teraz "potrebuje od Spojených štátov nie verbálne ubezpečenia o bezpečnostných zárukách, ale právne záväzný dokument".



"Potrebujeme dlhodobé právne záväzné záruky," konštatoval Putin, pričom spomenul, že "Spojené štáty ľahko odstúpia od všetkých medzinárodných zmlúv, ktoré sa (pre ne) z nejakého dôvodu stanú nezaujímavé."



Ako príklad ruský prezident uviedol odstúpenie USA od Zmluvy o obmedzení systémov protiraketovej obrany (ABM) a od Zmluvy o otvorenom nebi.



Putin sa na zasadnutí zmienil o tom, že keď americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi navrhol začať rokovania o príprave konkrétnych bezpečnostných dohôd, samotný Biden "navrhol vymenovať zodpovedných predstaviteľov za túto oblasť".



Podľa Putina práve v reakcii na to "sme poslali naše návrhy (dohôd a zmlúv medzi Ruskou federáciou a NATO a Ruskou federáciou a Spojenými štátmi), ktoré by vylučovali ďalšie rozširovanie NATO na východ resp. nasadenie útočných zbraňových systémov".



Uviedol tiež, že Ruská federácia by mala rozvíjať vojenskú a vojensko-technickú spoluprácu s členskými krajinami Šanghajskej organizácie spolupráce (ŠOS) a Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti a posilniť bezpečnosť zväzového štátu s Bieloruskom.