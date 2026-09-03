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Putin verí vo vyriešenie vojny na Ukrajine, Kyjev to vraj sťažuje
Ukrajina v stredu vyzvala Medzinárodnú organizáciu civilného letectva (ICAO), aby členským štátom odporučila zakázať civilným lietadlám prelety cez ruský vzdušný priestor.
Autor TASR
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Vladivostok 3. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin je presvedčený, že existuje šanca na uzavretie mieru vo vojne na Ukrajine. Úsilie však sťažujú ukrajinské útoky na dopravnú infraštruktúru a výzva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pre civilné lietadlá, aby sa vyhýbali ruskému vzdušnému priestoru. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Sme vďační všetkým, ktorí sa snažia prispieť k vyriešeniu tohto problému. Existuje šanca? Podľa môjho názoru áno, existuje,“ vyhlásil šéf Kremľa na Východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku. Podporiť mierovú dohodu je podľa jeho slov pripravených mnoho krajín vrátane USA a Číny.
Ukrajinské útoky na civilné obchodné lode a „hlásené hrozby útokov na civilné lietadlá“ sú však „akty štátneho terorizmu, ktoré komplikujú vyhliadky na bilaterálne mierové rokovania“.
Zelenskyj tento týždeň leteckým spoločnostiam a poisťovniam odkázal, že ruské nebo je kvôli prítomnosti ukrajinských dronov veľmi nebezpečné. Doplnil však, že Ukrajina bude cieliť len na ruské vojenské zariadenia a neohrozí civilné lietadlá.
Ukrajina v stredu vyzvala Medzinárodnú organizáciu civilného letectva (ICAO), aby členským štátom odporučila zakázať civilným lietadlám prelety cez ruský vzdušný priestor. Ukrajinský vzdušný priestor je považovaný za nebezpečný od začiatku invázie v roku 2022.
Putin uviedol, že Rusko pokračuje v kontaktoch s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Podporujeme obnovenie plnohodnotných vzťahov so Spojenými štátmi. To však nezávisí len od nás, závisí to od americkej strany. Ako tomu rozumiem, cítim a pozorujem, prezident Trump je odhodlaný k takémuto pozitívnemu a konštruktívnemu zapojeniu,“ uviedol šéf Kremľa.
Kontakty pokračujú aj cez Trumpových vyslancov a medzi spravodajskými službami oboch krajín, dodal Putin. Riaditeľ CIA John Ratcliffe sa minulý týždeň v Moskve stretol so svojim ruským náprotivkom. O predmete ich rokovania neinformovala ani jedna zo strán.
„Sme vďační všetkým, ktorí sa snažia prispieť k vyriešeniu tohto problému. Existuje šanca? Podľa môjho názoru áno, existuje,“ vyhlásil šéf Kremľa na Východnom ekonomickom fóre vo Vladivostoku. Podporiť mierovú dohodu je podľa jeho slov pripravených mnoho krajín vrátane USA a Číny.
Ukrajinské útoky na civilné obchodné lode a „hlásené hrozby útokov na civilné lietadlá“ sú však „akty štátneho terorizmu, ktoré komplikujú vyhliadky na bilaterálne mierové rokovania“.
Zelenskyj tento týždeň leteckým spoločnostiam a poisťovniam odkázal, že ruské nebo je kvôli prítomnosti ukrajinských dronov veľmi nebezpečné. Doplnil však, že Ukrajina bude cieliť len na ruské vojenské zariadenia a neohrozí civilné lietadlá.
Ukrajina v stredu vyzvala Medzinárodnú organizáciu civilného letectva (ICAO), aby členským štátom odporučila zakázať civilným lietadlám prelety cez ruský vzdušný priestor. Ukrajinský vzdušný priestor je považovaný za nebezpečný od začiatku invázie v roku 2022.
Putin uviedol, že Rusko pokračuje v kontaktoch s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Podporujeme obnovenie plnohodnotných vzťahov so Spojenými štátmi. To však nezávisí len od nás, závisí to od americkej strany. Ako tomu rozumiem, cítim a pozorujem, prezident Trump je odhodlaný k takémuto pozitívnemu a konštruktívnemu zapojeniu,“ uviedol šéf Kremľa.
Kontakty pokračujú aj cez Trumpových vyslancov a medzi spravodajskými službami oboch krajín, dodal Putin. Riaditeľ CIA John Ratcliffe sa minulý týždeň v Moskve stretol so svojim ruským náprotivkom. O predmete ich rokovania neinformovala ani jedna zo strán.