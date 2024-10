Putin: Verím, že Západ počul moje varovanie o zapojení sa do vojny

Moskva 27. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu vyhlásil, že verí, že Západ si vypočul jeho varovanie pred nebezpečenstvom priameho zapojenia sa do vojny v prípade, že by NATO umožnilo Ukrajine používať zbrane dlhého dosahu na ciele v Rusku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Putin už v septembri varoval, že povolenie používať takéto zbrane by znamenalo, že členské krajiny NATO sú vo vojne s Ruskom. Vyjadril sa tak v čase, keď americkí a britskí predstavitelia uvažovali o tom, že by Kyjevu umožnili útočiť na ciele hlboko v ruskom vnútrozemí.



"Nič mi o tom nepovedali, ale verím, že ma počuli," odpovedal Putin na otázku novinára o tom, či si myslí, že si Západ vypočul jeho varovanie. "Ukrajinské jednotky nemôžu používať tieto zbrane samostatne. Môžu to robiť jedine špecialisti z krajín NATO, pretože potrebujú satelitné dáta, ktorými Ukrajina prirodzene nedisponuje," podotkol šéf Kremľa.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj niekoľko mesiacov žiada svojich západných spojencov o povolenie používať zbrane dlhého dosahu na ciele hlboko v Rusku, pripomína AFP. Podľa jeho slov by tento krok motivoval Moskvu k snahe o mier.



Západní predstavitelia minulý mesiac naznačili, že rozhodnutie v tejto veci sa už blíži. Britský premiér Keir Starmer a americký prezident Joe Biden ho neskôr odložili vzhľadom na hrozby Moskvy.



Americký prezident zľahčoval Putinovo varovanie a americkí predstavitelia tvrdili, že rakety by pravdepodobne mali len obmedzený vplyv na ukrajinskú vojenskú kampaň.