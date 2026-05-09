< sekcia Zahraničie
Putin: Vojaci bojujú proti agresívnej sile podporovanej NATO
Zároveň vyhlásil, že práve sovietsky ľud rozhodujúcou mierou prispel k porážke nacizmu a zachránil tak svoju krajinu i svet.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 9. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v prejave pri príležitosti osláv 81. výročia konca druhej svetovej vojny zablahoželal účastníkom prehliadky na Červenom námestí v Moskve, pričom Deň víťazstva označil za „posvätný sviatok“. Zároveň vyhlásil, že ruskí vojaci na Ukrajine bojujú proti „agresívnej sile“ podporovanej Severoatlantickou alianciou (NATO). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ofenzívu svojej armády na Ukrajine Putin v prejave označil za „spravodlivú“.
„Čelia agresívnej sile ozbrojenej a podporovanej celým blokom NATO. A napriek tomu sa naši hrdinovia posúvajú vpred,“ povedal v súvislosti s viac než štyri roky trvajúcou vojnou na Ukrajine.
Zároveň vyhlásil, že práve sovietsky ľud rozhodujúcou mierou prispel k porážke nacizmu a zachránil tak svoju krajinu i svet, keďže vrátil suverenitu tým krajinám, ktoré kapitulovali pred nacistickým Nemeckom pod vedením Adolfa Hitlera.
„Naši vojaci utrpeli obrovské straty, priniesli obrovské obete v mene slobody a dôstojnosti európskych národov,“ povedal Putin.
Zdôraznil pritom, že aktuálne prebiehajúca „špeciálna vojenská operácia“ na Ukrajine je podľa neho pokračovaním boja ich predkov proti nacizmu. Obvinil pritom „západné elity“, že sa snažia zničiť Rusko a prekrúcajú históriu druhej svetovej vojny.
Prímerie jednostranne vyhlásené Moskvou (na 8. a 9. mája) označil za „gesto dobrej vôle“ zo strany Ruska a súčasne sa poďakoval všetkým „priateľom Ruska“, ktorí sa neboja prejaviť solidaritu.
Po skončení Putinovho prejavu, ktorý netrval ani desať minút, nasledovala minúta ticha za obete druhej svetovej vojny a pochod peších jednotiek.
Rusko si tento rok pripomína 81. výročie víťazstva nad nacistickým Nemeckom slávnostnou vojenskou prehliadkou na Červenom námestí v zredukovanom formáte. Začala sa podľa plánu o 10.00 h miestneho času (9.00 h SELČ). Na námestie dorazil Putin v sprievode bieloruského prezidenta Aleksandra Lukašenka.
Ofenzívu svojej armády na Ukrajine Putin v prejave označil za „spravodlivú“.
„Čelia agresívnej sile ozbrojenej a podporovanej celým blokom NATO. A napriek tomu sa naši hrdinovia posúvajú vpred,“ povedal v súvislosti s viac než štyri roky trvajúcou vojnou na Ukrajine.
Zároveň vyhlásil, že práve sovietsky ľud rozhodujúcou mierou prispel k porážke nacizmu a zachránil tak svoju krajinu i svet, keďže vrátil suverenitu tým krajinám, ktoré kapitulovali pred nacistickým Nemeckom pod vedením Adolfa Hitlera.
„Naši vojaci utrpeli obrovské straty, priniesli obrovské obete v mene slobody a dôstojnosti európskych národov,“ povedal Putin.
Zdôraznil pritom, že aktuálne prebiehajúca „špeciálna vojenská operácia“ na Ukrajine je podľa neho pokračovaním boja ich predkov proti nacizmu. Obvinil pritom „západné elity“, že sa snažia zničiť Rusko a prekrúcajú históriu druhej svetovej vojny.
Prímerie jednostranne vyhlásené Moskvou (na 8. a 9. mája) označil za „gesto dobrej vôle“ zo strany Ruska a súčasne sa poďakoval všetkým „priateľom Ruska“, ktorí sa neboja prejaviť solidaritu.
Po skončení Putinovho prejavu, ktorý netrval ani desať minút, nasledovala minúta ticha za obete druhej svetovej vojny a pochod peších jednotiek.
Rusko si tento rok pripomína 81. výročie víťazstva nad nacistickým Nemeckom slávnostnou vojenskou prehliadkou na Červenom námestí v zredukovanom formáte. Začala sa podľa plánu o 10.00 h miestneho času (9.00 h SELČ). Na námestie dorazil Putin v sprievode bieloruského prezidenta Aleksandra Lukašenka.