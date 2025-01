Putin: Vojna by bez podpory západu skončila o mesiac

Moskva 28. januára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok vyhlásil, že konflikt na Ukrajine by sa skončil najneskôr do dvoch mesiacov, ak by západné krajiny prestali Kyjev podporovať. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského označil za "nelegitímneho", no rokovaniam o mieri je stále otvorený. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



"Ak dôjdu peniaze alebo... náboje, nebudú ani mesiac existovať. O mesiac a pol alebo dva by bolo po všetkom," povedal Putin pre ruskú štátnu televíziu.



Zelenského považuje za "nelegitímnu" hlavu Ukrajiny, pretože jeho prezidentský mandát vypršal v máji 2024. Podľa ukrajinských orgánov Zelenskyj zostáva plnohodnotnou hlavou štátu, pretože vojnový stav po invázii Ruska vo februári 2022 neumožňuje konanie nových volieb.



Putin vyzval na nájdenie legálneho spôsobu, ako v rokovaniach o mieri postupovať a "aby právni experti potvrdili legitimitu tých, ktorí sú ukrajinským štátom oprávnení (podpisovať dohody)".



Zároveň uviedol, že z Kyjeva záujem o rokovania necíti. "Ak bude vôľa, môžeme vyriešiť všetky právne otázky. Zatiaľ však takúto vôľu jednoducho nevidíme," oznámil. Ak by Ukrajina prejavila záujem vyjednávať a robiť kompromisy, mohol by podľa Putina rokovania viesť ktokoľvek "vhodný". Dodal, že Rusko by v prvom rade hájilo svoje záujmy.



Pre ruskú štátnu televíziu vyhlásil, že do roku 2030 by sa Rusko malo stať jedným zo svetových lídrov v oblasti bezpilotných leteckých systémov. Podľa neho má Moskva všetky potrebné zdroje a potenciál na dosiahnutie tohto cieľa.



"Na tento účel bude potrebné vytvoriť robustný priemysel, infraštruktúru a systém služieb pre bezpilotné lietadlá... a to v krajine aj mimo nej. Tento sektor sa stane jednou z kľúčových oblastí technologického rozvoja Ruska," povedal Putin.