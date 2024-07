Putin: Vojna sa skončí, ak sa Kyjev vzdá štyroch oblastí

Moskva 5. júla (TASR) — Ruský prezident Vladimir Putin rokoval v piatok s maďarským premiérom Viktorom Orbánom o možných spôsoboch ukončenia vojny na Ukrajine. Orbán ho informoval o svojej utorňajšej návšteve v Kyjeve. Obaja politici to po skončení stretnutia uviedli na spoločnej tlačovej konferencii v Moskve, informujú svetové agentúry.



Kyjev obvinil, že nie je pripravený ukončiť vojnu a nepripúšťa prímerie, pretože tým pominie dôvod na predĺženie stanného práva a budú sa musieť konať prezidentské voľby. Putin tvrdí, že na Ukrajine by sa nemalo dosiahnuť len prímerie alebo dočasné zastavenie paľby, ktoré by umožnilo opätovné vyzbrojenie Kyjeva, ale konflikt treba definitívne ukončiť.



Putin zopakoval svoje presvedčenie, že návrhy Moskvy by mali byť kľúčom k riešeniu konfliktu. Ukrajina sa podľa neho musí vzdať štyroch oblastí na východe a juhu, ktoré si nárokuje Moskva. "Hovoríme o úplnom stiahnutí všetkých vojakov z Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky a zo Záporožskej a Chersonskej oblasti," povedal Putin.



Putin označil rokovanie s Orbánom za úprimné a užitočné a poďakoval mu za návštevu Ruska. Hovorili aj o aktuálnych aspektoch bilaterálnej spolupráce i o naliehavých medzinárodných a regionálnych otázkach. Moskva podľa neho vníma návštevu maďarského premiéra ako pokus o obnovenie dialógu.



Putin povedal, že s Orbánom si vymenil názory na stav vzťahov medzi Ruskom a Európskou úniou. Tie sú podľa šéfa Kremľa na historicky najnižšej úrovni.



Orbán povedal, že hovoril s Putinom v čase, keď najdôležitejšie, čo Európa potrebuje, je mier. Ten však nepríde sám od seba, treba sa oň usilovať.



„Chcel som počuť názor pána Putina na tri dôležité otázky — prímerie, mierové rokovania a čo bude v Európe po vojne — a počul som ho. Ďakujem mu za úprimný rozhovor,“ konštatoval Orbán.



Po cestách do Kyjeva a Moskvy si Orbán uvedomil, že postoje oboch strán sú veľmi vzdialené. „Urobili sme však najdôležitejší krok: Nadviazali sme kontakt a v tomto smere budem pokračovať v práci,“ povedal Orbán.



Maďarsko sa 1. júla ujalo polročného predsedníctva v Európskej rade. Hneď nasledujúci deň Orbán neohlásene prvýkrát po 12 rokoch navštívil Kyjev, kde sa stretol s prezidentom Volodymyrom Zelenským.