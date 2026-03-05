< sekcia Zahraničie
Putin: Vojnoví veteráni majú vyriešiť nedostatok policajtov v Rusku
Ruský prezident na výročnom hodnotení ministerstva v stredu povedal, že veteráni sú na pozície policajtov vhodní pre svoje bojové skúsenosti, psychickú odolnosť a fyzickú kondíciu.
Autor TASR
Moskva 5. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vyzval ministerstvo vnútra, aby rastúci nedostatok policajného personálu riešilo verbovaním veteránov z vojny na Ukrajine. TASR o tom píše podľa webu The Moscow Times.
Ruský prezident na výročnom hodnotení ministerstva v stredu povedal, že veteráni sú na pozície policajtov vhodní pre svoje bojové skúsenosti, psychickú odolnosť a fyzickú kondíciu. „Žiadam vás, aby ste aktívne vyhľadávali takýchto kandidátov na existujúce voľné pracovné miesta,“ povedal.
Minister vnútra Vladimir Kolokoľcev uviedol, že v jeho rezorte v roku 2025 chýbalo 212.000 policajtov. Problém zhoršuje vysoká fluktuácia - v minulom roku 80.000 ľudí odišlo a 58.000 nastúpilo.
Niektoré miestne policajné oddelenia majú dlhodobý podstav, pretože od roku 2020 odišlo z rezortu asi 350.000 policajtov. Kolokoľcev v minulosti ako hlavné príčiny nedostatku ľudí uviedol nízke platy a vysokú pracovnú záťaž.
Putin pripomenul, že ruská vláda prijala „sériu opatrení“ na zlepšenie platov a sociálnych dávok policajtov naplánovanú už na rok 2026.
Nedostatok personálu je najakútnejší v hliadkových službách, oddeleniach vyšetrovania trestných činov, miestnych obvodoch, vyšetrovacích jednotkách a oddeleniach vyšetrovania, povedal Kolokoľcev.
Ruskí predstavitelia už predtým zdôraznili význam integrácie vojnových veteránov do civilného života. V ich prípade však poukázali aj na obavy týkajúce sa nezamestnanosti, duševného zdravia a sociálneho prispôsobenia sa civilnému životu.
