Putin vraj v utorok zavítal do Kurskej oblasti susediacej s Ukrajinou

Moskva 21. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok zavítal do západoruskej Kurskej oblasti susediacej s Ukrajinou a stretol sa tam s dobrovoľníkmi a zástupcami obcí a miest v regióne. Rokoval aj s úradujúcim gubernátorom Kurskej oblasti Alexandrom Chinštejnom a navštívil rozostavanú Kurskú jadrovú elektráreň 2.



V stredu o tom informovala agentúra AFP, píše TASR. Záznam zo stretnutia s dobrovoľníkmi bol odvysielaný na televíznom kanáli Rossija 24.



Ako doplnila agentúra Reuters, išlo o Putinovu prvú návštevu v danej oblasti odvtedy, ako ruská armáda pred tromi týždňami oznámila, že odtiaľ vytlačila všetky jednotky ukrajinskej armády, čím sa ukončil najväčší vpád cudzích jednotiek na ruské územie od druhej svetovej vojny.



Ukrajinská armáda spustila svoj útok 6. augusta 2024, keď prerazila cez ruské hranice do Kurskej oblasti. Ofenzíva sa uskutočnila za podpory rojov dronov a ťažkých zbraní západnej výroby. Ukrajinské jednotky istý čas ovládali takmer 1400 štvorcových kilometrov územia Kurskej oblasti. Ruské jednotky odtiaľ ukrajinských vojakov vytlačili aj s pomocou príslušníkov severokórejskej armády. Medzičasom sa však objavili správy o ďalších pokusoch ukrajinskej armády o prienik do Kurskej oblasti.



Putin bol na návšteve v Kurskej oblasti údajne aj v marci, doplnila AFP.