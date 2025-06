Putin vraj vyjadril obavy, že by mohlo dôjsť k tretej svetovej vojne

Petrohrad 20. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa obáva, že svet smeruje k tretej svetovej vojne. Putin to uviedol v piatok na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade (SPIEF), keď odpovedal na otázky novinárov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Šéf Kremľa na fóre uviedol, že vo svete existuje veľký potenciál pre vznik konfliktov a že tento potenciál narastá. Spomenul pri tom ruskú vojnu na Ukrajine či konflikt medzi Izraelom a Iránom. Podľa jeho slov ho znepokojuje dianie okolo jadrových zariadení v Iráne, kde ruskí špecialisti stavajú pre Teherán dva nové jadrové reaktory.



„Je to znepokojujúce. Hovorím bez akejkoľvek irónie, bez akýchkoľvek vtipov. Samozrejme, je tu veľký potenciál na konflikt a rastie, máme ho priamo pod nosom a priamo sa nás dotýka,“ povedal Putin.



„A toto si vyžaduje, samozrejme, venovať našu dôslednú pozornosť prebiehajúcim udalostiam, no aj hľadať riešenia, najlepšie prostredníctvom mierových prostriedkov, a to vo všetkých smeroch,“ doplnil.