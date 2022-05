Putin: Vstup Fínska a Švédska neohrozí Rusko, ale môže vyvolať reakciu

Moskva 16. mája (TASR) - Rozhodnutie Fínska a Švédska o vstupe do Severoatlantickej aliancie (NATO) nepredstavuje pre Rusko hrozbu, môže však "vyvolať reakciu". Povedal to v pondelok ruský prezident Vladimir Putin. TASR správu prevzala z agentúry AFP a webovej stránky kanadského denníka National Post.



Rusko podľa Putina nemá s Fínskom a Švédskom problémy. Rozšírenie vojenskej infraštruktúry na ich území si však bude vyžadovať reakciu zo strany Moskvy.



Putin na summite členských krajín Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (CSTO) povedal, že rozširovanie NATO predstavuje pre Rusko problém, píše National Post. Rusko si podľa Putina musí dávať pozor na plány tejto vojenskej aliancie pod vedením USA, ktoré majú za cieľ zvýšiť jej globálny vplyv.



Fínska vláda v nedeľu oznámila, že podá v nasledujúcich dňoch prihlášku do NATO. Podporu svojho členstva v NATO minulý týždeň potvrdilo aj Švédsko. Parlamenty oboch severských krajín v pondelok rokujú o členstve v Aliancii.



Rusko vníma snahu oboch týchto krajín o vstup do Aliancie s veľkou nevôľou a hrozí, že podnikne zodpovedajúce protiopatrenia.