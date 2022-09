Putin: Výber britskej premiérky má ďaleko od demokratických princípov

Vladivostok 7. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin označil v stredu spôsob, akým bola do funkcie vybraná nová britská premiérka Liz Trussová, za nedemokratický. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.



Vo svojom prvom verejnom komentári o vymenovaní novej britskej premiérky šéf Kremľa narážal na to, že Trussovú do funkcie premiérky vybrali prostredníctvom hlasovania členovia britskej vládnucej Konzervatívnej strany, a nie celá krajina.



"Občania Británie sa v tom prípade nezúčastnili na zmene vlády," uviedol Putin s tým, že voľba novej britskej premiérky "má ďaleko od demokratických princípov".



Na otázku, aké sú podľa neho vyhliadky na vzťahy Ruska s Britániou pod Trussovej vedením, Putin odpovedal: "Pozíciu toryovcov (členov Konzervatívnej strany) v súvislosti s týmito otázkami vrátane vzťahov s Ruskom, poznáme. Je na nich, ako budú budovať vzťahy s Ruskou federáciou. Na nás je zase obrana našich záujmov," uviedol Putin.



Trussová nahradila na poste britského premiéra v utorok Borisa Johnsona, ktorý odstúpil po sérii škandálov. Do funkcie ju vymenovala britská kráľovná Alžbeta II.



Kým sa nestala premiérkou, pôsobila Trrussová vo funkcii britskej ministerky zahraničných vecí. Počas pôsobenia na tomto poste pritom rozhnevala Moskvu svojimi vyjadreniami, ktoré Rusko označilo za rusofóbne, ako aj svojou podporou Ukrajiny. Mnohí ruskí politici a médiá kritizovali Trussovej protiruské stanoviská, reagujúc s dešpektom na jej vymenovanie za britskú premiérku.