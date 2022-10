Putin: Výbuchy na Nord Streame a Kerčskom moste sú aktom terorizmu

Moskva 12. októbra (TASR) - Únik plynu z plynovodov Nord Stream (Severný prúd) je "aktom medzinárodného terorizmu", ktorý takto zavádza "nebezpečný precedens". Podobne bol teroristickým útokom aj víkendový výbuch na Kerčskom moste spájajúcom Moskvou anektovaný ukrajinský Krymský polostrov s pevninským Ruskom. Vyhlásil to v stredu ruský prezident Vladimir Putin, informuje TASR podľa správ agentúr AFP, AP a britského denníka The Guardian.



Ruský prezident zároveň oznámil, že Rusko je pripravené dodávať Európe plyn cez zostávajúce prevádzkyschopné potrubie plynovodu Nord Stream 2. "Loptička je teraz na strane EÚ. Ak chcú, stačí im otvoriť kohútik," povedal Putin.



Plynovod Nord Stream 2 je síce natlakovaný, ale nebol spustený do prevádzky v dôsledku sankcií proti Rusku po jeho útoku na Ukrajinu.



Podľa Putina, ktorý v stredu vystúpil na medzinárodnom fóre Ruský energetický týždeň 2022, majú z útoku na Nord Stream osoh predovšetkým Spojené štáty, Poľsko a Ukrajina. Ako vysvetlil, USA "teraz môžu predávať energetické suroviny za vysoké ceny".



"Je za tým vcelku cynická kalkulácia – zablokovať a zničiť lacné zdroje energií a pripraviť tak milióny ľudí a podnikov o plyn, teplo, elektrinu a ďalšie zdroje," vyhlásil Putin.



"Za týmito sabotážami na plynovodoch Nord Stream sú tí, ktorým ide o prerušenie stykov medzi Ruskom a EÚ," tvrdí.



Útok na Nord Stream podľa neho navyše ukazuje, že akákoľvek kľúčová energetická alebo komunikačná infraštruktúra je odteraz v ohrození.



USA takéto obvinenia zo strany Ruska už predtým odmietli. Viacero európskych vlád sa prikláňa k verzii, že za náhlym masívnym únikom plynu z plynovodov Nord Stream 1 a 2 je sabotáž, avšak nikoho konkrétneho z nej neobvinili.



Rusko do EÚ naďalej dodáva plyn, a to trasou cez Ukrajinu, avšak výbuchy na uvedených podmorských plynovodoch prehĺbili energetickú krízu v Európe pred blížiacou sa zimou.



Za výbuch na Kerčskom moste viní ruský prezident ukrajinské špeciálne zložky.