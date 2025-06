Putin vycestuje koncom augusta do Číny

Moskva 19. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vycestuje na prelome augusta a septembra do Číny, aby sa tam zúčastnil na summite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS), ako aj rozhovoroch s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a následne i na oslavách 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Ázii. Oznámil to vo štvrtok poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov, informuje TASR na základe agentúry AFP.



Putin bude 31. augusta až 1. septembra na summite ŠOS v čínskom Tchien-ťine. Následne 2. septembra absolvuje bilaterálne rozhovory so Si Ťin-pchingom a 3. septembra sa v Pekingu zúčastní na podujatiach k výročiu konca druhej svetovej vojny. Čína si totiž, ako píše AFP, pripomína koniec vojny v septembri, keď japonské sily oficiálne kapitulovali.



Čínsky prezident bol v Moskve taktiež čestným hosťom 9. mája, keď sa tam zúčastnil na oslavách pri príležitosti 80. výročia porážky nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne. Ako pripomína AFP, ako Rusko, tak aj Čína bývajú obviňovaní zo skresľovania histórie druhej svetovej vojny a snahy využiť tento konflikt na ospravedlnenie svojej expanzívnej zahraničnej politiky.



Putin a Si sa navzájom často titulujú ako „drahí priatelia“ a počas už vyše trojročnej ruskej invázie Ukrajine ešte prehĺbili vzájomné vzťahy. Tesne pred vypuknutím invázie pritom podpísali „neobmedzené“ strategické partnerstvo.



Ruský a čínsky prezident si okrem toho vo štvrtok aj telefonovali, pričom obaja ostro odsúdili izraelské útoky na Irán a zdôraznili potrebu riešiť situáciu diplomatickou cestou, priblížil Ušakov. Dodal, že Moskva a Peking sa domnievajú, že ukončenie nepriateľských akcií „by sa malo dosiahnuť výlučne politickými a diplomatickými prostriedkami“.



Si Ťin-pching zase podľa čínskych médií povedal Putinovi, že prímerie je „najvyššou prioritou“, a vyzval obe strany konfliktu, no obzvlášť Izrael, aby čo najskôr prestali s útokmi.