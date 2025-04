Putin vyhlásil medzi 8. a 11. májom prímerie s Ukrajinou

Moskva 28. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin nariadil štvordňové prímerie s Ukrajinou, ktoré bude trvať od polnoci 8. mája do 11. mája pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom, uviedol v pondelok Kremeľ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry TASS a webu televízie Sky News.



„Na základe humanitárnych zvážení ruská strana vyhlasuje prímerie počas 80. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom,“ uviedol Kremeľ vo vyhlásení, informovala agentúra AFP. Dodal, že „ukrajinská strana by mala nasledovať tento príklad“ a boje dočasne zastaviť tiež. „V prípade porušenia prímeria Ukrajinou budú ozbrojené sily Ruskej federácie adekvátne a účinne odpovedať,“ vyhlásila Moskva.



Rusko v pondelok zopakovalo ochotu rokovať s Kyjevom o mieri na Ukrajine. „Ruská strana opätovne deklaruje svoju pripravenosť na mierové rozhovory bez predbežných podmienok, ktorých cieľom je odstrániť základné príčiny ukrajinskej krízy a zapojiť sa do konštruktívnej spolupráce s medzinárodnými partnermi,“ uviedol Kremeľ vo vyhlásení.



Moskva už podobné 30-hodinové prímerie vyhlásila počas Veľkej noci. Agentúra AFP pripomína, že hoci obe strany v tom čase hlásili pokles bojov, navzájom sa obviňovali z jeho porušovania.