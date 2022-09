Putin vyhlásil štyri oblasti Ukrajiny za súčasť Ruska

Moskva 30. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil v piatok - počas prejavu v Kremli - štyri okupované ukrajinské oblasti za štátne územie Ruska. Anexia Doneckej a Luhanskej oblasti a častí Záporožskej a Chersonskej oblasti nie je medzinárodne uznaná. TASR správu prevzala z DPA, AFP a BBC.



V štyroch okupovaných regiónoch – v samozvaných Doneckej a Luhanskej ľudových republikách na východe a v častiach Chersonskej oblasti na juhu a Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny sa od 23. – 27. septembra konali referendá o pripojení k Rusku. Tieto oblasti tvoria asi 15 percent ukrajinského územia.



Proruskí predstavitelia oblastí v utorok neskoro večer po sčítaní hlasov uviedli, že ich obyvatelia v "referende" rozhodli o pripojení k Rusku. Následne o to oficiálne požiadali Moskvu.



Putin vo štvrtok podpísal výnosy o uznaní nezávislosti Záporožskej a Chersonskej oblasti ležiacich na juhu Ukrajiny. Nezávislosť Doneckej ľudovej republiky (DĽR) a Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) šéf Kremľa uznal tesne pred začiatkom útoku ruskej armády na Ukrajinu 24. februára.



Podobne uznal aj nezávislosť Krymu, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014 na základe sporného referenda. Kyjev ani Západ to nikdy neuznali ako legitímny krok.



Ukrajina v reakcii na tzv. referendá zorganizované proruskými úradmi na okupovaných územiach zopakovala sľub, že tieto štyri regióny aj Krym, získa späť. Rusko sa zasa opakovane zaviazalo, že bude brániť celé svoje územie - vrátane novopripojených regiónov - všetkými dostupnými prostriedkami vrátane jadrových zbraní.



BBC dodala, že zatiaľ žiadna krajina na svete nedeklarovala svoj zámer uznať túto ďalšiu anexiu ukrajinských území Ruskom.



Šéf Kremľa zároveň podľa denníka The Guardian vyhlásil, že obyvatelia krajinského regiónu Donbas boli "obeťami nehumánnych teroristických útokov" zo strany režimu v Kyjeve.



Putin tiež označil ruských vojakov, ktorí padli v bojoch, za hrdinov a požiadal o minútu ticha za tých, ktorí "zomreli počas špeciálnej operácie" na Ukrajine.