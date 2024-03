Putin vyhral voľby so ziskom 87,28 percenta hlasov

Moskva 18. marca (TASR) - Ruské prezidentské voľby vyhral Vladimir Putin so ziskom 87,28 percenta hlasov. Oznámila to v pondelok po sčítaní všetkých hlasov ruská Ústredná volebná komisia (ÚVK), informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Na druhom mieste sa umiestnil kandidát Komunistickej strany Ruskej federácie (KPRF) Nikolaj Charitonov, ktorého podporilo 4,31 percenta voličov. Tretí skončil Vladislav Davankov zo strany Noví ľudia a na poslednom štvrtom mieste je predseda Liberálnodemokratickej strany Ruska (LDPR) Leonid Sluckij, vyplýva z konečných výsledkov zverejnených na oficiálnej stránke ÚVK.



Volebná komisia už skôr informovala, že volebná účasť dosiahla v tohtoročných voľbách, ktoré sa konali tri dni, rekordnú úroveň. K urnám prišlo podľa nej vyše 77 percenta voličov.



Nezávislí pozorovatelia a odborníci považujú tohtoročné prezidentské voľby v Rusku za neslobodné a bez politickej konkurencie, keďže nekandidoval žiadny predstaviteľ opozície. Traja kandidáti pripustení k voľbám buď otvorene podporovali Putina, alebo sa držali línie Kremľa.



Putin má 71 rokov a je pri moci od roku 2000, vrátane dvoch premiérskych funkčných období. Víťazstvom si zabezpečil ďalší šesťročný mandát a pri moci bude môcť zostať do roku 2030. Po zmene ústavy z roku 2020 by mohol v roku 2030 opäť kandidovať na ďalších šesť rokov.