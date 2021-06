Putin vyjadril nádej, že rokovania s Bidenom budú produktívne

Ženeva 16. júna (TASR) - Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin v úvode stredajších rokovaní so svojím americkým partnerom Joeom Bidenom vo švajčiarskej Ženeve vyjadril nádej, že budú produktívne. Informovala o tom agentúra TASS.



Putin sa zároveň poďakoval Bidenovi za iniciovanie schôdzky. Podľa agentúry AP Biden uviedol, že vždy je lepšie stretnúť sa osobne.



Následne sa dvojica odobrala rokovať za zatvorenými dverami.



Stretnutie sa koná vo vile La Grange, kde oboch lídrov privítal švajčiarsky prezident Guy Parmelin. Pred vchodom do vily si Putin a Biden podali ruky.



Ako informovala agentúra Interfax, rozhovory by mali trvať štyri až päť hodín. Summit sa skladá z diskusie v malom formáte a následne z rokovaní v rozšírenom formáte. Rozhovor prezidentov medzi štyrmi očami nie je v pláne, ale ak si to obaja lídri budú želať, môže sa uskutočniť. Po rokovaniach absolvujú Putin a Biden samostatné tlačové konferencie.