Putin vyjadril podporu Harrisovej v amerických prezidentských voľbách

Vladivostok 5. septembra (TASR) - Rusko v novembrových prezidentských voľbách USA vyjadruje podporu Kamale Harrisovej, vyhlásil vo štvrtok zjavne ironicky ruský prezident Vladimir Putin. Urobil to len deň po tom, čo americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo dvoch ruských pracovníkov médií z plánu ovplyvniť voľby v USA. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Putin ešte pred odstúpením Bidena z volebného súboja podotkol, podľa všetko tiež ironicky, že súčasného prezidenta ako kandidáta uprednostňuje pred exprezidentom Donaldom Trumpom. Podľa Putina je Biden "politikom starej školy" a jeho kroky sú predvídateľnejšie, uvádza Reuters.



Americké spravodajské služby sa však domnievajú, že Rusko dúfa v Trumpovo víťazstvo, pretože je menej naklonený podpore Ukrajiny vo vojne s Ruskom. Putin však zároveň uviedol, že Trump uvalil na Rusko viac sankcií ako ktokoľvek iný v Bielom dome.



Ruský prezident sa vo štvrtok vyjadril aj k prípadu zakladateľa platformy Telegram Pavla Durovova a uviedol, že nerozumie postupu Francúzska. Minulý týždeň Durova po prílete na letisko v Paríži úrady zadržali a začali ho vyšetrovať.



Putin zdôraznil, že kroky Francúzska majú "selektívny charakter". Na ekonomickom fóre vo Vladivostoku poznamenal, že s Durovom dlho nebol v kontakte. "S pánom Durovom som sa raz stretol v Moskve, bolo to už dávno. Podelil sa so mnou iba o svoje (podnikateľské) plány. Pravidelné sa stretávam s podnikateľskými lídrami," povedal Putin podľa agentúry TASS. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov minulý mesiac tvrdil, že nevie o stretnutí prezidenta so zakladateľom platformy.



Francúzske vyšetrovanie Durova súvisí s údajným zneužívaním jeho aplikácie Telegram pri podvodoch, praní špinavých peňazí a šírení detskej pornografie, pripomína Reuters. Právnik zakladateľa Telegramu označil konanie voči svojmu klientovi za absurdné.