Putin vyjadril v blahoželaní Kimovi záujem o prehĺbenie vzťahov s KĽDR
Autor TASR
Moskva 23. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok vyjadril záujem o ďalšie prehĺbenie vzťahov so Severnou Kóreou (KĽDR), ktoré sú od leta 2024 na úrovni komplexného strategického partnerstva. Putin to uviedol v blahoželaní vodcovi Kim Čong-unovi k znovuzvoleniu za predsedu Komisie pre štátne záležitosti KĽDR, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Komisia pre štátne záležitosti je najvyšším politickým a riadiacim orgánom KĽDR a Kim sa stal jej predsedom tretie po sebe idúce funkčné obdobie od jej vytvorenia v roku 2016. Putin v blahoželaní uviedol, že opätovné zvolenie Kima svedčí „o jednomyseľnej podpore verejnosti“.
KĽDR a Rusko výrazne prehĺbili svoju predovšetkým vojenskú spoluprácu od stretnutia lídrov v Pchjongjangu v júni 2024, keď Putin a Kim podpísali zmluvu o „komplexnom strategickom partnerstve“. Jej súčasťou je aj doložka o vzájomnej vojenskej pomoci v prípade napadnutia jednej či druhej strany. Zmluva tiež zahŕňa oblasti jadrovej energie, výskumu vesmíru či energetickej bezpečnosti.
„V Rusku si veľmi ceníme Váš osobný prínos k upevňovaniu priateľských a spojeneckých vzťahov medzi našimi krajinami. A my samozrejme budeme pokračovať v úzkej spolupráci na ďalšom rozvoji komplexného strategického partnerstva medzi Moskvou a Pchjongjangom,“ uviedol Putin vo vyhlásení, ktoré zverejnili na oficiálnej webovej stránke ruského prezidenta.
Severokórejský vodca začiatkom januára v liste Putinovi prisľúbil bezpodmienečnú a trvalú podporu jeho politiky a rozhodnutí. Ruského prezidenta tiež označil za svojho najdrahšieho priateľa a avizoval, že úzka spolupráca medzi KĽDR a Ruskom v rôznych oblastiach bude v súlade so strategickým partnerstvom pokračovať aj naďalej.
Juhokórejské spravodajské služby odhadujú, že Severná Kórea vyslala do Ruska na odrazenie ukrajinských síl približne 15.000 vojakov a ruskej armáde dodala aj delostreleckú muníciu či raketové systémy. Podľa odborníkov Moskva na oplátku poskytuje Pchjongjangu finančnú pomoc, vojenské technológie a dodáva potraviny či energie.
